МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Российская армия в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам продолжает наносить удары по военным целям на территории Украины, используя разные виды вооружения. Что именно поразили?

Минус два

Российские ВС атаковали объекты транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России.

"Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах", — говорится в сводке.

Под ударами оказались отряд националистического формирования "Кракен"* и бригада спецназначения "Азов"*.

Противник потерял в том числе две 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установки "Паладин" производства США, два бронеавтомобиля "Казак", были уничтожены склады материальных средств и горючего.

В груду металла

Российские военнослужащие ликвидировали немецкий танк "Леопард" на Красноармейском направлении, сообщил РИА Новости заместитель командира взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным Скорпион.

"Приятно было осознавать и видеть, что эта хваленая немецкая техника превратилась в груду металла", — отметил он.

Су-34 наносит удар

О том, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщило Минобороны.

Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

"Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — написали в ведомстве.

Разит без промаха

Прекрасно проявили себя и бойцы подразделений войск беспилотных систем.

Операторы БПЛА группировки "Север" сорвали подвоз продовольствия и боекомплекта к линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.

Боевые расчеты ударных дронов Южной группировки протаранили гексакоптеры типа "Баба-Яга" на Краматорско-Дружковском направлении.

Дроноводы группировки "Центр" накрыли блиндажи с личным составом противника на Красноармейском направлении.

Операторы БПЛА группировки "Восток" уничтожили станции радиоэлектронной борьбы, антенны и аппаратуру связи ВСУ в Днепропетровской области.

"Подразделения войск беспилотных систем демонстрируют стопроцентную точность", — написали в телеграмм-канале Минобороны.

Сработали на отлично

Успешно работает по противнику и российская артиллерия.

Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки "Центр" уничтожил сосредоточение пехоты ВСУ на Красноармейском направлении.

Артиллеристы группировки "Восток" точными выстрелами из буксируемых гаубиц "Мста-Б" поразили пункты управления БПЛА противника в Запорожской области, сообщило ведомство.

Как видим, российские военные продолжают наносить точные удары по противнику, неуклонно приближая окончание СВО.