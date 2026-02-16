Рейтинг@Mail.ru
Мощные удары по ВСУ: какие цели поразили российские войска - РИА Новости, 16.02.2026
15:50 16.02.2026 (обновлено: 16:05 16.02.2026)
Мощные удары по ВСУ: какие цели поразили российские войска
Российская армия в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам продолжает наносить удары по военным целям на территории Украины, используя разные виды... РИА Новости, 16.02.2026
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Российская армия в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам продолжает наносить удары по военным целям на территории Украины, используя разные виды вооружения. Что именно поразили?

Минус два

Российские ВС атаковали объекты транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах", — говорится в сводке.
Российские военнослужащие возле подбитого бронеавтомобиля "Казак" в Курской области
Российские военнослужащие возле подбитого бронеавтомобиля Казак в Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие возле подбитого бронеавтомобиля "Казак" в Курской области
Под ударами оказались отряд националистического формирования "Кракен"* и бригада спецназначения "Азов"*.
Противник потерял в том числе две 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установки "Паладин" производства США, два бронеавтомобиля "Казак", были уничтожены склады материальных средств и горючего.

В груду металла

Российские военнослужащие ликвидировали немецкий танк "Леопард" на Красноармейском направлении, сообщил РИА Новости заместитель командира взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным Скорпион.
Уничтоженный танк "Леопард 1" ВСУ
Уничтоженный танк Леопард 1 ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Уничтоженный танк "Леопард 1" ВСУ
"Приятно было осознавать и видеть, что эта хваленая немецкая техника превратилась в груду металла", — отметил он.

Су-34 наносит удар

О том, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщило Минобороны.
Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — написали в ведомстве.

Разит без промаха

Прекрасно проявили себя и бойцы подразделений войск беспилотных систем.
Операторы БПЛА группировки "Север" сорвали подвоз продовольствия и боекомплекта к линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.
Боевые расчеты ударных дронов Южной группировки протаранили гексакоптеры типа "Баба-Яга" на Краматорско-Дружковском направлении.
Военнослужащий подразделения ПВО демонстрирует сбитый БПЛА "Баба-яга" в зоне СВО
Военнослужащий подразделения ПВО демонстрирует сбитый БПЛА Баба-яга в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий подразделения ПВО демонстрирует сбитый БПЛА "Баба-яга" в зоне СВО
Дроноводы группировки "Центр" накрыли блиндажи с личным составом противника на Красноармейском направлении.
Операторы БПЛА группировки "Восток" уничтожили станции радиоэлектронной борьбы, антенны и аппаратуру связи ВСУ в Днепропетровской области.
"Подразделения войск беспилотных систем демонстрируют стопроцентную точность", — написали в телеграмм-канале Минобороны.

Сработали на отлично

Боевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Успешно работает по противнику и российская артиллерия.
Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки "Центр" уничтожил сосредоточение пехоты ВСУ на Красноармейском направлении.
Артиллеристы группировки "Восток" точными выстрелами из буксируемых гаубиц "Мста-Б" поразили пункты управления БПЛА противника в Запорожской области, сообщило ведомство.
Военнослужащий артиллерийского расчета в зоне спецоперации
Военнослужащий артиллерийского расчета в зоне спецоперации
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащий артиллерийского расчета в зоне спецоперации
Как видим, российские военные продолжают наносить точные удары по противнику, неуклонно приближая окончание СВО.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
 
 
