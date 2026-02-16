Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке умерла женщина, на которую напал ее брат
04:28 16.02.2026
Во Владивостоке умерла женщина, на которую напал ее брат
Во Владивостоке умерла женщина, на которую напал ее брат
происшествия, владивосток, россия
Происшествия, Владивосток, Россия
ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Женщина, на которую напал ее брат, скончалась вечером 15 февраля в больнице Владивостока, ранее он смертельно ранил их мать, сообщила прокуратура Приморья.
Обвиняемый житель Владивостока, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 13 февраля, нанес своим 80-летней матери и 58-летней сестре колото-резанные ранения. 80-летняя потерпевшая скончалась от полученных ран.
"Вечером 15 февраля в медицинском учреждении скончалась вторая потерпевшая. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, покушение на убийство двух или более лиц). С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", – говорится в сообщении ведомства.
ПроисшествияВладивостокРоссия
 
 
