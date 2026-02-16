https://ria.ru/20260216/tutberidze-2074804760.html
Тутберидзе заявлена тренером Петросян на Олимпиаде
Тутберидзе заявлена тренером Петросян на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Тутберидзе заявлена тренером Петросян на Олимпиаде
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявлена в качестве тренера российской фигуристки Аделии Петросян на олимпийский турнир в... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
фигурное катание
спорт
аделия петросян
этери тутберидзе
сергей дудаков
зимние олимпийские игры 2026
Тутберидзе заявлена тренером Петросян на Олимпиаде
Тутберидзе заявлена в качестве тренера фигуристки Петросян на Олимпиаде