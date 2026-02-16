Рейтинг@Mail.ru
Тутберидзе заявлена тренером Петросян на Олимпиаде
Фигурное катание
 
21:06 16.02.2026
Тутберидзе заявлена тренером Петросян на Олимпиаде
Тутберидзе заявлена тренером Петросян на Олимпиаде
Тутберидзе заявлена тренером Петросян на Олимпиаде

Тутберидзе заявлена в качестве тренера фигуристки Петросян на Олимпиаде

© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявлена в качестве тренера российской фигуристки Аделии Петросян на олимпийский турнир в женском одиночном катании, сообщается на сайте Олимпиады в Италии.
В роли наставников спортсменки также указаны Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.
Петросян представит короткую программу 17 февраля, произвольную - 19 февраля. В короткой программе россиянка выступит под вторым стартовым номером.
Петросян 18 лет, она является трехкратной чемпионкой России.
Контроль Тутберидзе и суперпрыжки: Петросян намерена биться за золото
