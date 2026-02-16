Рейтинг@Mail.ru
Источник: Турция рассчитывает на проект мирного договора по Украине - РИА Новости, 16.02.2026
12:05 16.02.2026 (обновлено: 17:40 16.02.2026)
Источник: Турция рассчитывает на проект мирного договора по Украине
Источник: Турция рассчитывает на проект мирного договора по Украине
Турция будет внимательно следить за планируемым переговорным треком по Украине в Женеве и считает важным продолжение диалога для выхода сторон на проект мирного РИА Новости, 16.02.2026
Источник: Турция рассчитывает на проект мирного договора по Украине

РИА Новости: Турция будет следить за планируемым переговорным треком по Украине

АНКАРА, 16 фев - РИА Новости. Турция будет внимательно следить за планируемым переговорным треком по Украине в Женеве и считает важным продолжение диалога для выхода сторон на проект мирного договора, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Переговоры РФ, США и Украины планируются в Женеве 17-18 февраля.
"Конечно, будем внимательно следить (за переговорами - ред.). Переговоры России, США и Украины важны для продолжения диалога, по итогам которого стороны могут выйти на проект будущего мирного договора. Рассчитываем, что стороны выйдут к нему", - заявил собеседник агентства.
По его словам, Анкара последовательно поддерживает дипломатические усилия, направленные на урегулирование конфликта, и рассчитывает на конструктивный характер предстоящих консультаций.
