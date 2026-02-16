https://ria.ru/20260216/turtsiya-2074652408.html
Источник: Турция рассчитывает на проект мирного договора по Украине
Источник: Турция рассчитывает на проект мирного договора по Украине - РИА Новости, 16.02.2026
Источник: Турция рассчитывает на проект мирного договора по Украине
Турция будет внимательно следить за планируемым переговорным треком по Украине в Женеве и считает важным продолжение диалога для выхода сторон на проект мирного РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:05:00+03:00
2026-02-16T12:05:00+03:00
2026-02-16T17:40:00+03:00
в мире
украина
женева (город)
россия
мирный план сша по украине
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6245650fe0928fc4be13506986b249a1.jpg
https://ria.ru/20260216/peregovory-2074641059.html
украина
женева (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_46cbdc90841eb6835c6e40e4ee16c7c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, женева (город), россия, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Украина, Женева (город), Россия, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Источник: Турция рассчитывает на проект мирного договора по Украине
РИА Новости: Турция будет следить за планируемым переговорным треком по Украине