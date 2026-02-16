Рейтинг@Mail.ru
Банк России намерен узнать, как ИИ влияет на финансовые решения россиян - РИА Новости, 16.02.2026
19:12 16.02.2026
Банк России намерен узнать, как ИИ влияет на финансовые решения россиян
Банк России намерен узнать, как ИИ влияет на финансовые решения россиян - РИА Новости, 16.02.2026
Банк России намерен узнать, как ИИ влияет на финансовые решения россиян
Банк России изучит, как искусственный интеллект (ИИ) влияет на принятие россиянами финансовых решений, сообщается в документе регулятора "Направления... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T19:12:00+03:00
2026-02-16T19:12:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
РИА Новости
экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Банк России намерен узнать, как ИИ влияет на финансовые решения россиян

ЦБ РФ хочет узнать, как ИИ влияет на финансовые решения россиян

Вид на здание Банка России
Вид на здание Банка России
© РИА Новости / Алексей Никольский
Вид на здание Банка России. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России изучит, как искусственный интеллект (ИИ) влияет на принятие россиянами финансовых решений, сообщается в документе регулятора "Направления экономических исследований в Банке России в 2026-2028 годах".
"Влияние ИИ на принятие финансовых решений. В последние годы бурно развиваются методы ИИ на основе машинного обучения и больших данных в финансах. Развитие ИИ меняет финансовые рынки и трансформирует логику принятия решений экономическими субъектами. Это порождает новые макроэкономические эффекты, включая потенциальные риски для финансовой стабильности", - поясняет регулятор.
Также ЦБ изучит, как ИИ влияет на конкуренцию на финансовом рынке. Анализ будет охватывать оценку его преимуществ как для поставщиков, так и для потребителей финансовых услуг. "Это влияние формирует новые модели потребительского поведения, приводит к эволюции бизнес-моделей и ценовых стратегий", - отмечает регулятор.
В материалах также подчеркивается, что необходимо найти баланс между государственным вмешательством и рыночным саморегулированием в сфере использования ИИ.
"К ключевым направлениям исследований относится анализ того, как ИИ трансформирует регуляторные возможности и ограничения на различных рынках и для разных видов услуг", - заключил регулятор.
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
