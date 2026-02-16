Банк России намерен узнать, как ИИ влияет на финансовые решения россиян

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России изучит, как искусственный интеллект (ИИ) влияет на принятие россиянами финансовых решений, сообщается в Банк России изучит, как искусственный интеллект (ИИ) влияет на принятие россиянами финансовых решений, сообщается в документе регулятора "Направления экономических исследований в Банке России в 2026-2028 годах".

"Влияние ИИ на принятие финансовых решений. В последние годы бурно развиваются методы ИИ на основе машинного обучения и больших данных в финансах. Развитие ИИ меняет финансовые рынки и трансформирует логику принятия решений экономическими субъектами. Это порождает новые макроэкономические эффекты, включая потенциальные риски для финансовой стабильности", - поясняет регулятор.

Также ЦБ изучит, как ИИ влияет на конкуренцию на финансовом рынке. Анализ будет охватывать оценку его преимуществ как для поставщиков, так и для потребителей финансовых услуг. "Это влияние формирует новые модели потребительского поведения, приводит к эволюции бизнес-моделей и ценовых стратегий", - отмечает регулятор.

В материалах также подчеркивается, что необходимо найти баланс между государственным вмешательством и рыночным саморегулированием в сфере использования ИИ.