Банк России намерен узнать, как ИИ влияет на финансовые решения россиян
2026-02-16T19:12:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Банк России изучит, как искусственный интеллект (ИИ) влияет на принятие россиянами финансовых решений, сообщается в документе
регулятора "Направления экономических исследований в Банке России в 2026-2028 годах".
"Влияние ИИ на принятие финансовых решений. В последние годы бурно развиваются методы ИИ на основе машинного обучения и больших данных в финансах. Развитие ИИ меняет финансовые рынки и трансформирует логику принятия решений экономическими субъектами. Это порождает новые макроэкономические эффекты, включая потенциальные риски для финансовой стабильности", - поясняет регулятор.
Также ЦБ
изучит, как ИИ влияет на конкуренцию на финансовом рынке. Анализ будет охватывать оценку его преимуществ как для поставщиков, так и для потребителей финансовых услуг. "Это влияние формирует новые модели потребительского поведения, приводит к эволюции бизнес-моделей и ценовых стратегий", - отмечает регулятор.
В материалах также подчеркивается, что необходимо найти баланс между государственным вмешательством и рыночным саморегулированием в сфере использования ИИ.
"К ключевым направлениям исследований относится анализ того, как ИИ трансформирует регуляторные возможности и ограничения на различных рынках и для разных видов услуг", - заключил регулятор.