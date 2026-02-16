Рейтинг@Mail.ru
16.02.2026
14:35 16.02.2026
Путин и Токаев отметили продвижение научно-образовательных инициатив
Путин и Токаев отметили продвижение научно-образовательных инициатив

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 16 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефоне разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным отметил важность дальнейшего продвижения совместных научно-образовательных инициатив, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
"Состоялся телефонный разговор президента республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Дана положительная оценка проводимой работе по углублению культурно-гуманитарных связей, также отмечена важность дальнейшего продвижения совместных научно-образовательных инициатив", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, сообщается, сто собеседники обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.
Путин и Токаев оценили работу по углублению культурно-гуманитарных связей
Казахстан Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин Россия
 
 
