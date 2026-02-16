Рейтинг@Mail.ru
Россиянка Калинская вышла во второй раунд турнира WTA 1000 в Дубае - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Теннис
 
18:45 16.02.2026
Россиянка Калинская вышла во второй раунд турнира WTA 1000 в Дубае
Россиянка Калинская вышла во второй раунд турнира WTA 1000 в Дубае
Россиянка Анна Калинская пробилась во второй круг турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
теннис
спорт
дубай
сша
анна калинская
елена остапенко
кори гауфф
женская теннисная ассоциация (wta)
дубай
сша
спорт, дубай, сша, анна калинская, елена остапенко, кори гауфф, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Дубай, США, Анна Калинская, Елена Остапенко, Кори Гауфф, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Россиянка Калинская вышла во второй раунд турнира WTA 1000 в Дубае

Российская теннисистка Калинская вышла во второй раунд турнира WTA 1000 в Дубае

© Фото : сайт Harper's BazaarАнна Калинская
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : сайт Harper's Bazaar
Анна Калинская. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россиянка Анна Калинская пробилась во второй круг турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
В матче первого раунда Калинская (23-я ракетка мира) обыграла латвийку Елену Остапенко (27) со счетом 2:6, 6:1, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 19 минут.
В следующем раунде Калинская сыграет с Кори Гауфф (США, 4).
