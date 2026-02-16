https://ria.ru/20260216/tennis-2074785400.html
Россиянка Калинская вышла во второй раунд турнира WTA 1000 в Дубае
Россиянка Калинская вышла во второй раунд турнира WTA 1000 в Дубае
Россиянка Анна Калинская пробилась во второй круг турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
