Шелтон обыграл Фрица в финале теннисного турнира в Далласе
Шелтон обыграл Фрица в финале теннисного турнира в Далласе
Американец Бен Шелтон обыграл соотечественника Тейлора Фрица в финале теннисного турнира категории ATP 500 в Далласе (США), призовой фонд которого превышает 2,8 РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Бен Шелтон обыграл Тейлора Фрица в финале турнира категории ATP 500 в Далласе