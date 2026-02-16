Рейтинг@Mail.ru
Шелтон обыграл Фрица в финале теннисного турнира в Далласе
Теннис
 
00:22 16.02.2026
Шелтон обыграл Фрица в финале теннисного турнира в Далласе
Шелтон обыграл Фрица в финале теннисного турнира в Далласе - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Шелтон обыграл Фрица в финале теннисного турнира в Далласе
Американец Бен Шелтон обыграл соотечественника Тейлора Фрица в финале теннисного турнира категории ATP 500 в Далласе (США), призовой фонд которого превышает 2,8 РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T00:22:00+03:00
2026-02-16T00:22:00+03:00
теннис
спорт
даллас
сша
тейлор фриц
бен шелтон
даллас
сша
спорт, даллас, сша, тейлор фриц, бен шелтон
Теннис, Спорт, Даллас, США, Тейлор Фриц, Бен Шелтон
Шелтон обыграл Фрица в финале теннисного турнира в Далласе

Бен Шелтон обыграл Тейлора Фрица в финале турнира категории ATP 500 в Далласе

© ATP TourАмериканский теннисист Бен Шелтон
Американский теннисист Бен Шелтон - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© ATP Tour
Американский теннисист Бен Шелтон. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американец Бен Шелтон обыграл соотечественника Тейлора Фрица в финале теннисного турнира категории ATP 500 в Далласе (США), призовой фонд которого превышает 2,8 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:5 в пользу посеянного под вторым номером Шелтона. Фриц имел первый номер посева. Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту.
Для 23-летнего Шелтона, занимающего девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, этот титул стал четвертым в карьере и первым в нынешнем сезоне.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Dallas Open
15 февраля 2026 • начало в 22:10
Завершен
Тейлор Фриц
1 : 26:33:65:7
Бен Шелтон
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ТеннисСпортДалласСШАТейлор ФрицБен Шелтон
 
Матч-центр
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
