Около 54 млрд руб направят в Татарстане на нацпроекты в 2026 году - РИА Новости, 16.02.2026
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
17:36 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/tatarstan-2074760512.html
Около 54 млрд руб направят в Татарстане на нацпроекты в 2026 году
Около 54 млрд руб направят в Татарстане на нацпроекты в 2026 году - РИА Новости, 16.02.2026
Около 54 млрд руб направят в Татарстане на нацпроекты в 2026 году
Финансирование национальных проектов в Татарстане в 2026 году составит 54 миллиарда рублей, сообщает министерство экономики республики.
2026-02-16T17:36:00+03:00
2026-02-16T17:36:00+03:00
республика татарстан
казань
https://ria.ru/20260216/tatarstan-2074624913.html
казань
казань
Республика Татарстан, Казань
Около 54 млрд руб направят в Татарстане на нацпроекты в 2026 году

Финансирование нацпроектов в Татарстане в 2026 году составит 54 миллиарда рублей

КАЗАНЬ, 16 фев – РИА Новости. Финансирование национальных проектов в Татарстане в 2026 году составит 54 миллиарда рублей, сообщает министерство экономики республики.
"В 2026 году около 54 миллиардов рублей будет направлено на реализацию национальных проектов в Татарстане, из которых 28,8 миллиарда рублей - из федерального бюджета, из республиканского бюджета направят 25 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
В текущем году Татарстан продолжает участие в реализации 45 региональных проектов в составе 12 национальных проектов.
В частности, в рамках нацроектов в республике в 2026 году осуществят капитальное строительство и ремонт 218 социально значимых объектов, на эти цели будет направлено 26,4 миллиарда рублей. Это 38 общеобразовательных учреждений, восемь детских садов, пять объектов отрасли здравоохранения, 23 объекта культуры и молодежной политики, два экологических объекта, благоустройство 42 общественных пространств, модернизация 17 объектов коммунальной инфраструктуры ЖКХ и 83 объекта дорожной сети.
Также 3,7 миллиарда рублей будет направлено на закупки оборудования и 23,7 миллиарда рублей - на оказание мер поддержки семьям с детьми и иные мероприятия.
По итогам 2025 года в Татарстане на реализацию 11 национальных проектов было направлено около 46,5 миллиарда рублей. В том числе 26,4 миллиарда рублей составили средства федерального бюджета. Наибольшее финансирование получили проекты "Инфраструктура для жизни" - 15,1 миллиарда рублей, "Семья" - 14,8 миллиарда рублей, "Молодежь и дети" - 8,8 миллиарда рублей, "Продолжительная и активная жизнь" - 4,1 миллиарда рублей.
Беременная женщина с детьми - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Татарстан направит на нацпроект "Семья" в 2026 году более 17,6 млрд рублей
