Около 54 млрд руб направят в Татарстане на нацпроекты в 2026 году

Вид на улицы Старо-Татарской слободы и мечеть аль-Марджани в Казани

КАЗАНЬ, 16 фев – РИА Новости. Финансирование национальных проектов в Татарстане в 2026 году составит 54 миллиарда рублей, сообщает министерство экономики республики.

"В 2026 году около 54 миллиардов рублей будет направлено на реализацию национальных проектов в Татарстане, из которых 28,8 миллиарда рублей - из федерального бюджета, из республиканского бюджета направят 25 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

В текущем году Татарстан продолжает участие в реализации 45 региональных проектов в составе 12 национальных проектов.

В частности, в рамках нацроектов в республике в 2026 году осуществят капитальное строительство и ремонт 218 социально значимых объектов, на эти цели будет направлено 26,4 миллиарда рублей. Это 38 общеобразовательных учреждений, восемь детских садов, пять объектов отрасли здравоохранения, 23 объекта культуры и молодежной политики, два экологических объекта, благоустройство 42 общественных пространств, модернизация 17 объектов коммунальной инфраструктуры ЖКХ и 83 объекта дорожной сети.

Также 3,7 миллиарда рублей будет направлено на закупки оборудования и 23,7 миллиарда рублей - на оказание мер поддержки семьям с детьми и иные мероприятия.