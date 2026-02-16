Рейтинг@Mail.ru
Аналитики назвали самые популярные спортивные товары у россиян в январе - РИА Новости, 16.02.2026
08:11 16.02.2026 (обновлено: 09:27 16.02.2026)
Аналитики назвали самые популярные спортивные товары у россиян в январе
Аналитики назвали самые популярные спортивные товары у россиян в январе
Самым популярным спортивным товаром у россиян по итогам января стали гири, на них спрос вырос почти на 20% в годовом выражении, выяснили для РИА Новости... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T08:11:00+03:00
2026-02-16T09:27:00+03:00
общество, россия
Общество, Россия
Аналитики назвали самые популярные спортивные товары у россиян в январе

РИА Новости: гири стали самым популярным спортивным товаром у россиян

© Максим БогодвидЧемпионат России по гиревому спорту
Чемпионат России по гиревому спорту - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Максим Богодвид
Чемпионат России по гиревому спорту. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Самым популярным спортивным товаром у россиян по итогам января стали гири, на них спрос вырос почти на 20% в годовом выражении, выяснили для РИА Новости аналитики экосистемы для бизнеса "Контур".
"Наибольший рост спроса отмечен у товаров для силовых тренировок: популярность гирь выросла на 18%, а эспандеров - на 12%", - подсчитали аналитики.
Кефир - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Названы регионы России с самым дешевым кефиром
14 февраля, 16:05
При этом спрос сократился на товары для кардиотренировок: на хулахупы (-30%) и степперы (-13%). Также реже стали покупать скакалки (-14%) и велотренажеры (-10%).
Практически не изменился спрос на коврики для йоги (+1%).
"Тренажеры, развивающие выносливость: степпер, хулахуп и скакалка показали падение спроса, что может быть связано с изменившимися предпочтениями покупателей - к окончанию зимы потребители возвращаются в режим постоянных тренировок в спортзалах и групповых занятиях", - отметила аналитик данных в "Контуре" Ксения Корзан.
По итогам января средний чек по категории спортивных товаров снизился на 4% в годовом выражении - до 3 891 рубля. Средняя цена на степперы, скакалки и коврики для йоги снизилась на 13%, на гири - на 8%.
Аналитики проанализировали 619 тысяч чеков, сформированных в розничных точках в период с 1 по 30 января 2025 года и с 1 по 30 января 2026 года.
Полки с детским питанием в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Назван самый доступный отечественный товар для детей по итогам января
8 февраля, 06:17
 
