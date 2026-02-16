"Единая Россия" передала бойцам СВО системы РЭБ и дроны

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. "Единая Россия", фонды "Наша Правда" и "Ветераны СВО и КТО" передали участникам специальной военной операции, находящимся в Херсонской области, системы РЭБ, беспилотники, электрогенераторы и средства защиты, сообщили в партии.

"Единая Россия", фонды "Наша Правда" и "Ветераны СВО и КТО" передали спецтехнику бойцам СВО в Херсонской области. Военнослужащим доставили системы РЭБ, беспилотники, электрогенераторы и средства защиты", - говорится в публикации на сайте партии.

По информации на сайте "Единой России", гуманитарный груз передали секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, депутат Госдумы Зураб Макиев.

"Единая Россия" сегодня объединяет все патриотически настроенные силы. Примите слова благодарности всей нашей большой страны за то, что защищаете суверенитет России. Со своей стороны, мы продолжим делать все возможное, чтобы вы приближали Победу", - сказал Владимир Якушев, слова которого приводятся в публикации.