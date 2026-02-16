https://ria.ru/20260216/spetsoperatsiya-2074766120.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.02.2026
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.02.2026 - РИА Новости, 16.02.2026
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.02.2026
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:44:00+03:00
2026-02-16T17:44:00+03:00
2026-02-16T17:44:00+03:00
инфографика
вооруженные силы украины
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_180:0:1261:811_1920x0_80_0_0_8c6cb8e7ac3c2ddfab3d5075122529ea.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 16 февраля 2026 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в Донецкой Народной Республике, а также нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 345 беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 670 самолетов, 283 вертолета, 114 642 беспилотника, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 726 танков и других бронемашин, 1 664 реактивные системы залпового огня, 33 313 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 54 532 единицы автомобильной техники.