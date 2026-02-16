https://ria.ru/20260216/spetsoperatsiya-2074667512.html
ВСУ потеряли свыше 170 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли свыше 170 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 16.02.2026
ВСУ потеряли свыше 170 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли свыше 170 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:57:00+03:00
2026-02-16T12:57:00+03:00
2026-02-16T14:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
сумская область
харьковская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776347_0:96:3301:1953_1920x0_80_0_0_cd078439c21efe1382d5d4220ea38e4e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776347_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_2c5fcb63d633964196db555b2476aa3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, сумская область, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сумская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли свыше 170 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли свыше 170 боевиков и 18 машин в зоне действий "Севера" за сутки