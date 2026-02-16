https://ria.ru/20260216/spetsoperatsiya-2074593798.html
Командир ВСУ бросил раненого сослуживца на линии соприкосновения
Командир ВСУ бросил раненого сослуживца на линии соприкосновения - РИА Новости, 16.02.2026
Командир ВСУ бросил раненого сослуживца на линии соприкосновения
Командир украинской группы бросил раненого сослуживца на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, следует из радиоперехвата, попавшего в... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T06:54:00+03:00
2026-02-16T06:54:00+03:00
2026-02-16T09:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927936590_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_d17f8a29f1a401572575820a1c5b163b.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927936590_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_49f41423cb166b70ffc7f4d5552531e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Командир ВСУ бросил раненого сослуживца на линии соприкосновения
РИА Новости: командир ВСУ бросил раненого сослуживца на линии соприкосновения
ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Командир украинской группы бросил раненого сослуживца на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, следует из радиоперехвата, попавшего в распоряжение РИА Новости.
"Я принимаю решение, пусть этот (раненный - ред.) солдат остается тут... Мы находимся сейчас перед "открыткой" (открытой местностью длиною в - ред.) 800 метров", - сказал украинский военный с позывным "Жорик".
Как следует из радиоперехвата, "Жорик" убеждал вышестоящее руководство, что его боец не может выдвигаться, и он не хочет рисковать и замедлять группу.