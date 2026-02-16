Командир ВСУ бросил раненого сослуживца на линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Командир украинской группы бросил раненого сослуживца на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, следует из радиоперехвата, попавшего в распоряжение РИА Новости.

"Я принимаю решение, пусть этот (раненный - ред.) солдат остается тут... Мы находимся сейчас перед "открыткой" (открытой местностью длиною в - ред.) 800 метров", - сказал украинский военный с позывным "Жорик".