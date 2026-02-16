Рейтинг@Mail.ru
Командир ВСУ бросил раненого сослуживца на линии соприкосновения - РИА Новости, 16.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
06:54 16.02.2026 (обновлено: 09:22 16.02.2026)
Командир ВСУ бросил раненого сослуживца на линии соприкосновения
Командир ВСУ бросил раненого сослуживца на линии соприкосновения
Дарья Буймова
ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Командир украинской группы бросил раненого сослуживца на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, следует из радиоперехвата, попавшего в распоряжение РИА Новости.
"Я принимаю решение, пусть этот (раненный - ред.) солдат остается тут... Мы находимся сейчас перед "открыткой" (открытой местностью длиною в - ред.) 800 метров", - сказал украинский военный с позывным "Жорик".
Как следует из радиоперехвата, "Жорик" убеждал вышестоящее руководство, что его боец не может выдвигаться, и он не хочет рисковать и замедлять группу.
