Истерика украинцев, пьянки и дефицит презервативов: скандалы Олимпиады-2026

Олимпиада-2026 проходит на фоне скандалов. Украинцы опять обвиняют во всех бедах Россию, закончились презервативы в Олимпийской деревне, откуда выгнали с позором тренера-пьяницу, а четыре лишних миллиметра лишили прыгуна с трамплина его мечты.

Провалился и обвинил русских

Казалось бы, пора забыть о существовании скелетониста Владислава Гераскевича, порядком надоевшего за первую половину Олимпиады всем, включая Международный олимпийский комитет. Выступить в шлеме с изображением погибших соотечественников ему запретили, апелляцию в Спортивном арбитражном суде отклонили, но дело Гераскевича продолжает всех раздражать.

Украинский фигурист Кирилл Марсак после произвольной программы занял итоговое 19-е место. Но с легкостью нашел оправдание провалу. Оказалось, что виноваты россиянин Петр Гуменник и МОК. По словам Марсака, дисквалификация соотечественника серьезно ударила по его психологическому состоянию: "Для меня это оказалось слишком сложно". А выход на лед сразу вслед за русским окончательно добил спортсмена. Орден от Зеленского Марсак, в отличие от Гераскевича, правда, не получил.

© Getty Images / VCG / Tang Xinyu Украинский фигурист Кирилл Марсак © Getty Images / VCG / Tang Xinyu Украинский фигурист Кирилл Марсак

Не обошлось без новых скандалов и в лыжных гонках. На этот раз в нечестной борьбе обвинили сборную Норвегии. Финнов и шведов возмутило, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) во время спринта разрешила норвежцам использовать ролик для нанесения клистера на лыжи (дает преимущество в скорости нанесения смазки). В предварительных инструкциях это приспособление не значилось в списках допустимых. Как оказалось, сборная Норвегии обратилась в FIS и получила разрешение на его применение.

Проблема в том, что международная федерация не донесла эту информацию до остальных команд. "FIS должна была обеспечить равные условия для всех стран", — отметили в шведской сборной. FIS вину признала, но пересматривать результаты гонки, принесшей очередную победу Йоханнесу Клебо, не стала. Причина тому — истечение сроков подачи протеста.

Презервативов хватило на три дня

В олимпийской деревне за три дня закончились все подготовленные организаторами запасы бесплатных противозачаточных средств. Всего было закуплено около 10 тысяч штук. Для сравнения, во время Олимпийских игр в Париже оргкомитет подготовил порядка 300 тысяч контрацептивов. Интересную версию такого быстрого расхода озвучила мадагаскарская горнолыжница Мьялитьяна Клерк.

"Знаю, что на зимней Олимпиаде используют много презервативов, - поделилась она. — В Пекине всю коробку разбирали за один день. Возможно, они их берут для того, чтобы отдать друзьям за пределами олимпийской деревни, на подарки раздают". В оргкомитете признали, что спрос оказался выше ожидаемого. К ситуации отнеслись со всей серьезностью и пообещали оперативно восполнить запасы.

Канадские "жулики"

Настоящая война развернулась в керлинге. Матч группового этапа между мужскими сборными Швеции и Канады закончился серьезными разборками. После поражения со счетом 6-8 шведы обвинили соперников в нечестной игре, представив доказательства того, что канадцы несколько раз повторно касались камней. На записи матча отчетливо видно, что канадцы уже после броска подталкивали камень пальцем.

"Главный судья не знал правил, и нам пришлось их поправлять, — жаловался шведский керлингист Оскар Эрикссон. — А потом судьи побоялись что-либо предпринять". Все это привело к перепалкам прямо во время игры. Происходившее больше напоминало хаос, наполненный взаимными оскорблениями. Игроки даже позволили себе перейти на ненормативную лексику. Итогом стало третье подряд поражение действующих олимпийских чемпионов.

Пьяный мастер

Не обошлось без инцидентов и в прыжках на лыжах с трамплина. Сначала от соревнований был отстранен главный тренер сборной Финляндии Игор Медвед. Причина: злоупотребление алкоголем, "нарушающее правила и ценности финской команды". Медвед отправился на церемонию награждения словенской сборной, где на голодный желудок изрядно перебрал. "Не горжусь собой. Я ничего не ел, и алкоголь сделал своей дело", — извинялся тренер.

© Getty Images / NurPhoto Австрийский прыгун с трамплина Даниль Чофениг © Getty Images / NurPhoto Австрийский прыгун с трамплина Даниль Чофениг

Без олимпийской мечты остался и австрийский прыгун с трамплина Даниль Чофениг. Причиной дисквалификации послужили роковые четыре миллиметра. Многие могут подумать о нашумевшей теме "пенис-гейт" и увеличении полового органа ради расширения площади костюма. Но в этом случае все оказалось намного проще: после контроля экипировки оказалось, что обувь Чофенига превысила допустимое значение. "Это глупо с моей стороны, но правила есть правила", — развел руками австриец, объяснив произошедшее простой невнимательностью.

Попытался, но провалился

А чем же завершилась история с разбитым сердцем биатлониста Стурлы Легрейда? Того самого, который после финиша и бронзы индивидуальной гонки признался в измене девушке. Его поведение возмутило многих, включая Йоханнеса Бе и Терезу Йохауг.