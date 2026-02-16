Источник: Швейцария не будет участвовать в переговорах по Украине в Женеве

ЖЕНЕВА, 16 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцария не будет участвовать в переговорах по Украине в Женеве, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

"Швейцария не участвует в переговорах, которые принимает у себя по просьбе сторон", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, будет ли страна участвовать в переговорах.