https://ria.ru/20260216/shveytsariya-2074630904.html
Источник: Швейцария не будет участвовать в переговорах по Украине в Женеве
Источник: Швейцария не будет участвовать в переговорах по Украине в Женеве - РИА Новости, 16.02.2026
Источник: Швейцария не будет участвовать в переговорах по Украине в Женеве
Швейцария не будет участвовать в переговорах по Украине в Женеве, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T10:55:00+03:00
2026-02-16T10:55:00+03:00
2026-02-16T17:40:00+03:00
в мире
швейцария
украина
женева (город)
дмитрий песков
владимир мединский
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008604854_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_51ec6b0690bacbfddabce05190af4565.jpg
https://ria.ru/20260215/ukraina-2074563232.html
швейцария
украина
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008604854_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_d1dd8c07a6f2eb029b6ae37998bb24d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, украина, женева (город), дмитрий песков, владимир мединский, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Швейцария, Украина, Женева (город), Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Источник: Швейцария не будет участвовать в переговорах по Украине в Женеве
РИА Новости: Швейцария не будет участвовать в переговорах по Украине в Женеве