Источник: Швейцария не будет участвовать в переговорах по Украине в Женеве
10:55 16.02.2026 (обновлено: 17:40 16.02.2026)
Источник: Швейцария не будет участвовать в переговорах по Украине в Женеве
Источник: Швейцария не будет участвовать в переговорах по Украине в Женеве
Швейцария не будет участвовать в переговорах по Украине в Женеве, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 16.02.2026
в мире
швейцария
украина
женева (город)
дмитрий песков
владимир мединский
переговоры по украине в женеве — 2026
швейцария
украина
женева (город)
Источник: Швейцария не будет участвовать в переговорах по Украине в Женеве

РИА Новости: Швейцария не будет участвовать в переговорах по Украине в Женеве

Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 16 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцария не будет участвовать в переговорах по Украине в Женеве, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждение урегулирования конфликта на Украине продолжится 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский.
"Швейцария не участвует в переговорах, которые принимает у себя по просьбе сторон", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, будет ли страна участвовать в переговорах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Зеленский назвал приоритетную тему для Украины на трехсторонних переговорах
15 февраля, 21:31
 
