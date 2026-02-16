Рейтинг@Mail.ru
13:25 16.02.2026 (обновлено: 13:26 16.02.2026)
Мастер рассказал, какие сувениры нельзя сделать из кремлевской ели
Шахматы и другие мелко детализированные фигуры нельзя сделать из древесины главной новогодней елки страны, рассказал РИА Новости основатель столярной мастерской РИА Новости, 16.02.2026
общество, московская область (подмосковье), всероссийское общество охраны природы
Общество, Московская область (Подмосковье), Всероссийское общество охраны природы
Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Московского Кремля
Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Московского Кремля
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Шахматы и другие мелко детализированные фигуры нельзя сделать из древесины главной новогодней елки страны, рассказал РИА Новости основатель столярной мастерской "Дар труда" Олег Фараджуллаев.
"Дело в том, что шахматы - это достаточно тонкие фигуры, и вследствие того, что ель, она сама по себе, как я и говорил, очень хрупкая, тонкие детали всегда отваливаются. То есть, каким бы ЧПУ-станком мы не обрабатывали ель, тонкие детали там, к сожалению, не получаются. Нужны уже более серьезные, более плотные породы дерева", - сказал Фараджуллаев.
Он также отметил, что из ели нельзя сделать и любые другие мелко детализированные фигуры.
Как рассказал РИА Новости исполнительный директор московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Ярослав Вольпин, из древесины кремлевской новогодней ели в мастерской "Дар труда" изготавливают часы, хоккейные клюшки, рамки для грамот и подложки для помолвочных колец.
Главная новогодняя елка страны была найдена в Рузском муниципальном округе Московской области. Высота столетнего дерева - 26 метров, обхват ствола - 64 сантиметра, а размах нижних ветвей - 11 метров.
Общество, Московская область (Подмосковье), Всероссийское общество охраны природы
 
 
