Рубио оценил отношения США и Венгрии
Рубио оценил отношения США и Венгрии - РИА Новости, 16.02.2026
Рубио оценил отношения США и Венгрии
Отношения США и Венгрии сейчас настолько близкие, насколько это возможно, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 16.02.2026
Рубио оценил отношения США и Венгрии
Рубио: отношения США и Венгрии настолько тесные, насколько это возможно