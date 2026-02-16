Рейтинг@Mail.ru
Рубио оценил отношения США и Венгрии - РИА Новости, 16.02.2026
15:00 16.02.2026
Рубио оценил отношения США и Венгрии
Отношения США и Венгрии сейчас настолько близкие, насколько это возможно, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 16.02.2026
в мире, венгрия, сша, марко рубио, виктор орбан, петер сийярто
В мире, Венгрия, США, Марко Рубио, Виктор Орбан, Петер Сийярто
© AP Photo / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Отношения США и Венгрии сейчас настолько близкие, насколько это возможно, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Отношения между Соединенными Штатами и Венгрией сегодня настолько тесные, какими их вообще можно себе представить", - сказал Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Рубио добавил, что близость отношений двух стран выражается не только в риторике, но в конкретных действиях.
Перед пресс-конференцией Рубио и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики. Документ направлен на развитие взаимодействия двух стран в области мирного атома и укрепление энергетического сотрудничества.
Госсекретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Рубио поблагодарил Венгрию за ее роль в сформированном США Совете мира
В миреВенгрияСШАМарко РубиоВиктор ОрбанПетер Сийярто
 
 
