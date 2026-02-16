https://ria.ru/20260216/rubio-2074701657.html
Завершение украинского конфликта сделает мир лучше, заявил Рубио
Завершение украинского конфликта сделает мир лучше, заявил Рубио
Завершение конфликта на Украине сделает мир лучше, а его продолжение не пойдет никому на пользу, заявил в понедельник госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 16.02.2026
украина
сша
Рубио: завершение конфликта на Украине сделает мир лучше