16.02.2026
14:18 16.02.2026
Завершение украинского конфликта сделает мир лучше, заявил Рубио
Завершение украинского конфликта сделает мир лучше, заявил Рубио
в мире
украина
сша
марко рубио
мирный план сша по украине
в мире, украина, сша, марко рубио, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Марко Рубио, Мирный план США по Украине
БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Завершение конфликта на Украине сделает мир лучше, а его продолжение не пойдет никому на пользу, заявил в понедельник госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы попытаться положить этому (конфликту на Украине - ред.) конец. И если мы добьемся успеха, я думаю, мир станет лучше. А если мы не сможем, то, к сожалению... это никому не пойдет на пользу", - сказал Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, говоря об усилиях США по урегулированию конфликта на Украине.
В мире, Украина, США, Марко Рубио, Мирный план США по Украине
 
 
