"Ростех" разрабатывает поршневой двигатель для малой авиации
"Ростех" разрабатывает поршневой двигатель для малой авиации - РИА Новости, 16.02.2026
"Ростех" разрабатывает поршневой двигатель для малой авиации
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") разрабатывает двигатель М105 для легких гражданских самолетов мощностью 115 лошадиных... РИА Новости, 16.02.2026
ростех
объединенная двигателестроительная корпорация
технологии
"Ростех" разрабатывает поршневой двигатель для малой авиации
"Ростех" разрабатывает поршневой двигатель для легких гражданских самолетов