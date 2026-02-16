"Ростех" разрабатывает поршневой двигатель для малой авиации

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") разрабатывает двигатель М105 для легких гражданских самолетов мощностью 115 лошадиных сил, сообщили в "Ростехе".

Двигатель обладает небольшими размерами и массой - 1 211 кубических сантиметров и 75 килограммов. Также разрабатывается модификация М105В для небольших вертолетов и автожиров. Новый двигатель может также использоваться для привода электрогенераторов.