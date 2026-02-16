Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" разрабатывает поршневой двигатель для малой авиации
09:12 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/rostekh-2074604878.html
"Ростех" разрабатывает поршневой двигатель для малой авиации
"Ростех" разрабатывает поршневой двигатель для малой авиации
"Ростех" разрабатывает поршневой двигатель для малой авиации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") разрабатывает двигатель М105 для легких гражданских самолетов мощностью 115 лошадиных сил, сообщили в "Ростехе".
"Ростех" создал поршневой двигатель для малой авиации... Специально для легких гражданских самолетов наша ОДК разрабатывает силовую установку М105 мощностью 115 лошадиных сил", - говорится в сообщении.
Двигатель обладает небольшими размерами и массой - 1 211 кубических сантиметров и 75 килограммов. Также разрабатывается модификация М105В для небольших вертолетов и автожиров. Новый двигатель может также использоваться для привода электрогенераторов.
"Отечественная новинка обладает конкурентными техническими характеристиками и может заменить импортные аналоги на российском рынке", - отметили в "Ростехе".
РостехОбъединенная двигателестроительная корпорацияТехнологии
 
 
