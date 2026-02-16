Роспотребнадзор выявил нарушения в московском пансионате

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве выявило грубые нарушения в пансионате в столичном ТиНАО, из которого госпитализировали 12 постояльцев с симптомами ОРВИ, сообщается на сайте ведомства.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала РИА Новости, что ведомство проводит эпидрасследование из-за данных о госпитализации 12 постояльцев пансионата в деревне Пенино Троицкого района Новой Москвы с симптомами ОРВИ. Столичный главк СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Уголовное дело находится на контроле прокуратуры.

"Восьмого февраля 2026 сотрудниками территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве ТиНАО в связи с поступившей информацией о пяти случаях пневмонии у постояльцев частного пансионата "Дом Пенино" по адресу: город Москва, район Троицк , деревня Пенино, улица Московская, дом 6, было незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Частный пансионат для пожилых людей, расположенный в жилом доме, не уведомлял о начале предпринимательской деятельности, в связи с чем на надзоре в управлении не находился. Лицензия на медицинскую деятельность у пансионата отсутствует", - говорится в сообщении

Отмечается, что по результатам санитарно-эпидемиологического расследования выявлены грубые нарушения санитарного законодательства: пищевая продукция поступает без товарно-сопроводительной документации. Изъято из оборота 582,4 килограмма обезличенной пищевой продукции, представляющей опасность для населения, отсутствуют санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ) о возможности использования скважины в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и протоколы обследования, подтверждающие качество и безопасность скважины.

"У персонала отсутствуют медицинские книжки, сведения о прохождении ими медицинских осмотров и сведения о вакцинации, набор и объемно-планировочные решения помещений пищеблока не обеспечивают последовательность технологических процессов, что создает риск и угрозу для дальнейшего распространения кишечной инфекции, отделка помещений пищеблока имеет множественные повреждения покрытия, одновременно с изготовлением пищевой продукции проводился ремонт производственных помещений, текущая уборка проводится не в полном объеме, дезинфицирующие средства разводятся произвольно", - дополняется в сообщении.

Уточняется, что в ходе эпидемиологического расследования отобраны пробы воздуха, смывы с объектов внешней среды и биологический материал от контактного персонала и постояльцев. Лица с положительными результатами лабораторных исследований госпитализированы в инфекционные больницы. По инициативе управления создан оперативный штаб для решения вопросов временного размещения 16 постояльцев - их дальнейшее нахождение в пансионате признано недопустимым.