В Петербурге рассказали о состоянии россиян, заболевших оспой обезьян - РИА Новости, 16.02.2026
13:48 16.02.2026 (обновлено: 13:49 16.02.2026)
В Петербурге рассказали о состоянии россиян, заболевших оспой обезьян
В Петербурге рассказали о состоянии россиян, заболевших оспой обезьян
Два человека, госпитализированные в Санкт-Петербурге с оспой обезьян в инфекционную больницу, остаются в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.02.2026
происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, таиланд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Таиланд, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Петербурге рассказали о состоянии россиян, заболевших оспой обезьян

Роспотребнадзор: 2 пациентов с оспой обезьян в удовлетворительном состоянии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Два человека, госпитализированные в Санкт-Петербурге с оспой обезьян в инфекционную больницу, остаются в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В воскресенье межрегиональное управление Роспотребнадзора сообщало, что два лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян выявлены в Петербурге у вернувшихся из Таиланда туристов. Заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, их состояние удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует.
"По нашей информации, состояние пациентов не изменилось", – сказал представитель ведомства.
В управлении Роспотребнадзора также ранее отмечали, что круг контактов туристов установлен, они находятся под наблюдением, распространение инфекции предотвращено.
Онищенко рассказал, опасна ли для России оспа обезьян
1 февраля, 11:04
Онищенко рассказал, опасна ли для России оспа обезьян
1 февраля, 11:04
 
