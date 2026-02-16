В Петербурге рассказали о состоянии россиян, заболевших оспой обезьян

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Два человека, госпитализированные в Санкт-Петербурге с оспой обезьян в инфекционную больницу, остаются в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.