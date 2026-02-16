https://ria.ru/20260216/rospotrebnadzor-2074688064.html
В Петербурге рассказали о состоянии россиян, заболевших оспой обезьян
В Петербурге рассказали о состоянии россиян, заболевших оспой обезьян
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Два человека, госпитализированные в Санкт-Петербурге с оспой обезьян в инфекционную больницу, остаются в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В воскресенье межрегиональное управление Роспотребнадзора
сообщало, что два лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян выявлены в Петербурге
у вернувшихся из Таиланда
туристов. Заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, их состояние удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует.
"По нашей информации, состояние пациентов не изменилось", – сказал представитель ведомства.
В управлении Роспотребнадзора также ранее отмечали, что круг контактов туристов установлен, они находятся под наблюдением, распространение инфекции предотвращено.