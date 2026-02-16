Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке ChatGPT - РИА Новости, 16.02.2026
19:40 16.02.2026
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке ChatGPT
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке ChatGPT - РИА Новости, 16.02.2026
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке ChatGPT
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке нейросети ChatGPT на фоне сбоев в ряде онлайн-сервисов 13 февраля. РИА Новости, 16.02.2026
2026
Новости
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке ChatGPT

Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке нейросети ChatGPT

Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке нейросети ChatGPT на фоне сбоев в ряде онлайн-сервисов 13 февраля.
В пятницу, 13 февраля, наблюдались сбои у "Почты России", Т-Банка, Mail.ru, а также нейросетей ChatGPT, Character AI и у других сервисов.
"Решения уполномоченных органов об ограничении доступа к сервису в ведомство не поступали", - сообщило ведомство изданию "Газета.Ru".
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В работе X произошел сбой
