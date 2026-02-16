https://ria.ru/20260216/roskomnadzor-2074793616.html
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке ChatGPT
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке нейросети ChatGPT на фоне сбоев в ряде онлайн-сервисов 13 февраля. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T19:40:00+03:00
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Новости
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке нейросети ChatGPT