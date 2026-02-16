Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке ChatGPT

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке нейросети ChatGPT на фоне сбоев в ряде онлайн-сервисов 13 февраля.

В пятницу, 13 февраля, наблюдались сбои у "Почты России", Т-Банка, Mail.ru, а также нейросетей ChatGPT, Character AI и у других сервисов.