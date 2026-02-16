Рейтинг@Mail.ru
В Москве пять авиарейсов задерживаются из-за непогоды - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/rejsy-2074672588.html
В Москве пять авиарейсов задерживаются из-за непогоды
В Москве пять авиарейсов задерживаются из-за непогоды - РИА Новости, 16.02.2026
В Москве пять авиарейсов задерживаются из-за непогоды
Пять рейсов задержано более чем на два часа в аэропортах московского авиаузла на фоне снегопада, отмен рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы нет,... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T13:14:00+03:00
2026-02-16T13:14:00+03:00
москва
россия
евгений тишковец
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
снегопад в москве
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151595/62/1515956251_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_59f0e39c2a154514090772dd57e621da.jpg
https://ria.ru/20260216/pogoda-2074646875.html
https://ria.ru/20260216/moskva-2074621288.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151595/62/1515956251_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f2a1ad55eb51f490933ffd0d85d36526.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, евгений тишковец, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), снегопад в москве, общество
Москва, Россия, Евгений Тишковец, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Снегопад в Москве, Общество
В Москве пять авиарейсов задерживаются из-за непогоды

В Москве пять авиарейсов задерживаются более чем на 2 часа из-за непогоды

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании Utair в аэропорту "Внуково" в Москве
Самолеты авиакомпании Utair в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Самолеты авиакомпании Utair в аэропорту "Внуково" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пять рейсов задержано более чем на два часа в аэропортах московского авиаузла на фоне снегопада, отмен рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы нет, сообщили в Росавиации.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в ночь на понедельник на Москву обрушится балканский циклон, ожидаются сильные снегопады.
Туристы в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Москве в среду ожидается пик похолодания до минус 20
Вчера, 11:43
"Аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" продолжают планово отправлять и принимать рейсы в условиях непогоды... Отмен рейсов из-за метеоусловий и уходов самолетов на запасные аэродромы нет. Из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями есть кратковременные задержки. На срок более двух часов задержано пять рейсов", - говорится в сообщении.
Аэропорты московского региона по состоянию на 12.00 мск обслужили 534 рейса, из них 283 - на вылет и 251 - на прилет, рассказали в Росавиации.
Работа воздушного транспорта в московском регионе остается в фокусе приоритетного внимания специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора.
Сотрудник коммунальных служб убирает снег в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве снова пойдет снег
Вчера, 10:14
 
МоскваРоссияЕвгений ТишковецФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Снегопад в МосквеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала