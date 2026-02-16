Рейтинг@Mail.ru
В ЕС недовольны тем, как генсек НАТО выстраивает отношения с США, пишут СМИ
10:05 16.02.2026
В ЕС недовольны тем, как генсек НАТО выстраивает отношения с США, пишут СМИ
в мире
сша
европа
мюнхен
марк рютте
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
нато
в мире, сша, европа, мюнхен, марк рютте, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, нато, евросоюз, еврокомиссия, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Европа, Мюнхен, Марк Рютте, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия, Мюнхенская конференция по безопасности
В ЕС недовольны тем, как генсек НАТО выстраивает отношения с США, пишут СМИ

FT: подход Рютте к отношениям с США привел к разногласиям между НАТО и ЕС

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Последствия испорченных трансатлантических отношений привели к разногласиям между НАТО и Евросоюзом, некоторые лидеры которого критикуют подход генерального секретаря альянса Марка Рютте к отношениям с США, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Американский президент Дональд Трамп поставил под сомнение обязательство Вашингтона защищать Европу, а его угрозы вторгнуться в Гренландию вызвали всплеск дискуссий о том, как ускорить усилия Европы по снижению зависимости от США. В начале февраля Рютте заявил, что Европа не может защитить себя без США, и назвал думающих иначе "мечтателями".
На Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
США сигнализировали ЕС, что старый порядок защищать не стоит, пишут СМИ
15 февраля, 07:35
На фоне этих заявлений председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен использовала Мюнхенскую конференцию по безопасности для продвижения пункта о взаимной обороне ЕС, представив его как возможную альтернативу соглашению НАТО о коллективной безопасности.
Эту точка зрения была поддержана на встрече европейских лидеров с Рютте в Мюнхене в пятницу, сообщили источники, знакомые с ходом обсуждения. По их словам, несколько выступавших заявили, что Рютте следует меньше сосредотачиваться на попытках умиротворить президента США Дональда Трампа и больше верить в способность Европы быть самодостаточной.
Рютте заявил журналистам в Мюнхене, что по-прежнему придерживается своего комментария о "мечтателях". Он отверг предположения о том, что статья о взаимной обороне ЕС может заменить 5-ю статью НАТО, отмечает издание.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Намерены атаковать". Замыслы Рютте насчет России поразили немцев
13 февраля, 18:27
 
В миреСШАЕвропаМюнхенМарк РюттеДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенНАТОЕвросоюзЕврокомиссияМюнхенская конференция по безопасности
 
 
