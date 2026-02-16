В ЕС недовольны тем, как генсек НАТО выстраивает отношения с США, пишут СМИ

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Последствия испорченных трансатлантических отношений привели к разногласиям между НАТО и Евросоюзом, некоторые лидеры которого критикуют подход генерального секретаря альянса Марка Рютте к отношениям с США, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.