В ЕС недовольны тем, как генсек НАТО выстраивает отношения с США, пишут СМИ

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Последствия испорченных трансатлантических отношений привели к разногласиям между НАТО и Евросоюзом, некоторые лидеры которого критикуют подход генерального секретаря альянса Марка Рютте к отношениям с США, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Американский президент Дональд Трамп поставил под сомнение обязательство Вашингтона защищать Европу, а его угрозы вторгнуться в Гренландию вызвали всплеск дискуссий о том, как ускорить усилия Европы по снижению зависимости от США. В начале февраля Рютте заявил, что Европа не может защитить себя без США, и назвал думающих иначе "мечтателями".
На фоне этих заявлений председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен использовала Мюнхенскую конференцию по безопасности для продвижения пункта о взаимной обороне ЕС, представив его как возможную альтернативу соглашению НАТО о коллективной безопасности.
Эту точка зрения была поддержана на встрече европейских лидеров с Рютте в Мюнхене в пятницу, сообщили источники, знакомые с ходом обсуждения. По их словам, несколько выступавших заявили, что Рютте следует меньше сосредотачиваться на попытках умиротворить президента США Дональда Трампа и больше верить в способность Европы быть самодостаточной.
Рютте заявил журналистам в Мюнхене, что по-прежнему придерживается своего комментария о "мечтателях". Он отверг предположения о том, что статья о взаимной обороне ЕС может заменить 5-ю статью НАТО, отмечает издание.
"Намерены атаковать". Замыслы Рютте насчет России поразили немцев
13 февраля, 18:27