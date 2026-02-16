Австриец рассказал, как ему помогла полиция Магадана

ВЕНА, 16 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Австриец Герфрид Свобода, путешествующий вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе, рассказал в интервью РИА Новости, как ему помогла полиция Магадана.
Свобода живет в Зальцбурге. В 2018 году он оставил работу и отправился в кругосветное путешествие на военном вездеходе Pinzgauer 6×6. За восемь лет он проехал около 100 тысяч километров по Европе, Центральной Азии и Южной Америке. Он уже четыре раза пересек территорию России, побывав в Сибири и Магадане. Сейчас его путешествие продолжается.
На вопрос, случались ли с ним необычные ситуации в путешествии по России, собеседник агентства ответил утвердительно. "Мне пришлось оставить свою машину в Магадане в общей сложности на 16 месяцев во время пандемии. Коронавирус, по сути, "застал" меня в Магадане. И потом возникла ситуация, что в Россию больше нельзя было въезжать. В итоге машина простояла почти полтора года в гараже", - отметил Свобода. По его словам, когда он вернулся в Магадан, то понял, что машина полностью разграблена.
"У меня пропал фотоаппарат, дрон и другие вещи. Всё, что было внутри, украли. Но повезло, что в этом гараже в то время, пока меня не было, только один человек мог иметь к этому отношение. Он там работал четыре или пять недель. Это была мастерская. Хозяин разрешил ему там работать. И он получил доступ к машине и всё вынес. Случайно оказалось, что у владельца гаража была копия паспорта этого человека. И он передал копию полиции. Полиция поехала 500 километров к северу от Магадана, где он жил, и поймала его", - рассказал австриец.
По его словам, магаданские правоохранители поймали его всего через пять дней с момента подачи заявления. "Он всё признал, все мои вещи хранились у него, он показал полиции, где все лежит. И я получил позднее все обратно. Потом ещё две недели заняло оформление, потому что полиции нужно было это для расследования. И потом на эту тему со мной даже сделали интервью", - поделился собеседник агентства.
Он пояснил, что главный вопрос интервью был "доволен ли он хорошей работой российской полиции". "Я сказал "да, очень доволен, они отлично поработали". Это показали по магаданскому телевидению. Было забавно - полиция смогла похлопать себя по плечу", - уточнил он.