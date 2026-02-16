Австриец рассказал, как ему помогла полиция Магадана

ВЕНА, 16 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Австриец Герфрид Свобода, путешествующий вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе, рассказал в интервью РИА Новости, как ему помогла полиция Магадана.

Центральной Азии и Свобода живет в Зальцбурге . В 2018 году он оставил работу и отправился в кругосветное путешествие на военном вездеходе Pinzgauer 6×6. За восемь лет он проехал около 100 тысяч километров по Европе Южной Америке . Он уже четыре раза пересек территорию России , побывав в Сибири и Магадане . Сейчас его путешествие продолжается.

На вопрос, случались ли с ним необычные ситуации в путешествии по России, собеседник агентства ответил утвердительно. "Мне пришлось оставить свою машину в Магадане в общей сложности на 16 месяцев во время пандемии. Коронавирус, по сути, "застал" меня в Магадане. И потом возникла ситуация, что в Россию больше нельзя было въезжать. В итоге машина простояла почти полтора года в гараже", - отметил Свобода. По его словам, когда он вернулся в Магадан, то понял, что машина полностью разграблена.

"У меня пропал фотоаппарат, дрон и другие вещи. Всё, что было внутри, украли. Но повезло, что в этом гараже в то время, пока меня не было, только один человек мог иметь к этому отношение. Он там работал четыре или пять недель. Это была мастерская. Хозяин разрешил ему там работать. И он получил доступ к машине и всё вынес. Случайно оказалось, что у владельца гаража была копия паспорта этого человека. И он передал копию полиции. Полиция поехала 500 километров к северу от Магадана, где он жил, и поймала его", - рассказал австриец.

По его словам, магаданские правоохранители поймали его всего через пять дней с момента подачи заявления. "Он всё признал, все мои вещи хранились у него, он показал полиции, где все лежит. И я получил позднее все обратно. Потом ещё две недели заняло оформление, потому что полиции нужно было это для расследования. И потом на эту тему со мной даже сделали интервью", - поделился собеседник агентства.