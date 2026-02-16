Рейтинг@Mail.ru
Австриец рассказал, как ему помогла полиция Магадана - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
01:58 16.02.2026 (обновлено: 03:09 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/puteshestvennik-2074578665.html
Австриец рассказал, как ему помогла полиция Магадана
Австриец рассказал, как ему помогла полиция Магадана - РИА Новости, 16.02.2026
Австриец рассказал, как ему помогла полиция Магадана
Австриец Герфрид Свобода, путешествующий вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе, рассказал в интервью РИА Новости, как ему помогла полиция... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T01:58:00+03:00
2026-02-16T03:09:00+03:00
туризм
магадан
россия
зальцбург (город)
австрия
туризм
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20260122/turizm-2069484317.html
https://ria.ru/20260214/avstriets-2074339732.html
магадан
россия
зальцбург (город)
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магадан, россия, зальцбург (город), австрия, туризм, общество
Туризм, Магадан, Россия, Зальцбург (город), Австрия, Туризм, Общество
Австриец рассказал, как ему помогла полиция Магадана

РИА Новости: полиция Магадана нашла грабителя авто туриста из Австрии

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 16 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Австриец Герфрид Свобода, путешествующий вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе, рассказал в интервью РИА Новости, как ему помогла полиция Магадана.
Свобода живет в Зальцбурге. В 2018 году он оставил работу и отправился в кругосветное путешествие на военном вездеходе Pinzgauer 6×6. За восемь лет он проехал около 100 тысяч километров по Европе, Центральной Азии и Южной Америке. Он уже четыре раза пересек территорию России, побывав в Сибири и Магадане. Сейчас его путешествие продолжается.
Иностранные туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В АТОР рассказали, за чем едут в Россию иностранные туристы
22 января, 08:35
На вопрос, случались ли с ним необычные ситуации в путешествии по России, собеседник агентства ответил утвердительно. "Мне пришлось оставить свою машину в Магадане в общей сложности на 16 месяцев во время пандемии. Коронавирус, по сути, "застал" меня в Магадане. И потом возникла ситуация, что в Россию больше нельзя было въезжать. В итоге машина простояла почти полтора года в гараже", - отметил Свобода. По его словам, когда он вернулся в Магадан, то понял, что машина полностью разграблена.
"У меня пропал фотоаппарат, дрон и другие вещи. Всё, что было внутри, украли. Но повезло, что в этом гараже в то время, пока меня не было, только один человек мог иметь к этому отношение. Он там работал четыре или пять недель. Это была мастерская. Хозяин разрешил ему там работать. И он получил доступ к машине и всё вынес. Случайно оказалось, что у владельца гаража была копия паспорта этого человека. И он передал копию полиции. Полиция поехала 500 километров к северу от Магадана, где он жил, и поймала его", - рассказал австриец.
По его словам, магаданские правоохранители поймали его всего через пять дней с момента подачи заявления. "Он всё признал, все мои вещи хранились у него, он показал полиции, где все лежит. И я получил позднее все обратно. Потом ещё две недели заняло оформление, потому что полиции нужно было это для расследования. И потом на эту тему со мной даже сделали интервью", - поделился собеседник агентства.
Он пояснил, что главный вопрос интервью был "доволен ли он хорошей работой российской полиции". "Я сказал "да, очень доволен, они отлично поработали". Это показали по магаданскому телевидению. Было забавно - полиция смогла похлопать себя по плечу", - уточнил он.
Дети - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Австрийский путешественник назвал россиян дружелюбными вопреки стереотипам
14 февраля, 08:57
 
ТуризмМагаданРоссияЗальцбург (город)АвстрияТуризмОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала