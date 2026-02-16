Рейтинг@Mail.ru
Клирик призвал не углубляться в прогнозы на Китайский новый год
Религия
 
10:59 16.02.2026 (обновлено: 20:33 16.02.2026)
Клирик призвал не углубляться в прогнозы на Китайский новый год
Клирик призвал не углубляться в прогнозы на Китайский новый год - РИА Новости, 16.02.2026
Клирик призвал не углубляться в прогнозы на Китайский новый год
Православным не стоит смотреть прогнозы на Китайский новый год, углубляться в астрологию и мифологию праздника, но уместно поздравить тех, кто празднует,... РИА Новости, 16.02.2026
религия
религия
москва
китай
московский патриархат
москва
китай
Никита Бизин
Никита Бизин
религия, москва, китай, московский патриархат
Религия, Религия, Москва, Китай, Московский Патриархат
Клирик призвал не углубляться в прогнозы на Китайский новый год

Иеромонах Кирилл: православным не стоит смотреть прогнозы на Китайский новый год

© iStock.com / PonyWangДевушка пишет двустишие о китайском новом годе со словом, означающим змею
Девушка пишет двустишие о китайском новом годе со словом, означающим змею - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© iStock.com / PonyWang
Девушка пишет двустишие о китайском новом годе со словом, означающим змею
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Православным не стоит смотреть прогнозы на Китайский новый год, углубляться в астрологию и мифологию праздника, но уместно поздравить тех, кто празднует, рассказал РИА Новости клирик храма святителя Николая Мирликийского в Голутвине г. Москвы – китайского патриаршего подворья, сотрудник Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Кирилл (Перегудин).
Чуньцзе, или Праздник весны, наступит в ночь на 17 февраля. Согласно восточному календарю, начнется год огненной лошади, который завершится 5 февраля 2027 года. Выходные по случаю праздника в КНР в этом году продлятся с 15 по 23 февраля. За неделю до нового года китайские города облачились в праздничный красный цвет, а многие жители Китая уже отправились из мегаполисов к себе на малую родину в провинцию, чтобы встретить Праздник весны, как того требует традиция, в кругу родственников.
Свечи во время богослужения в Покровском кафедральном соборе в Рогожской слободе - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В РПЦ рассказали, почему на Сретение освящают свечи
15 февраля, 12:40
"Китайский новый год - народный, семейный, культурный праздник. В Москве китайцы как правило уезжают домой, чтобы там встретить его с родственниками. Православным уместно поздравить тех, кто его празднует, принять участие в нем, разделить радость – это доброе человеческое общение. Единственное – православным нельзя приобщаться, углубляться в мифологию, астрологию, смотреть прогнозы, связанные с Китайским новым годом и так далее. Церковь это не приветствует, как, и, например, сжигание чучела на масленицу", - сказал отец Кирилл Перегудин.
Он добавил, что в этом году Китайский новый год выпадает на масленичную неделю, во время которой уместны праздничные гуляния, в отличие от наступающего с 23 февраля Великого поста.
"Китайский новый год – праздник весны, возрождения жизни. А православные готовятся к Великому посту, тоже к возрождению - своей души. Есть точки соприкосновения", - заключил собеседник агентства.
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Священник рассказал о росте интереса у американцев к русскому православию
15 февраля, 10:40
 
РелигияРелигияМоскваКитайМосковский Патриархат
 
 
Версия 2023.1 Beta
