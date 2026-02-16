Клирик призвал не углубляться в прогнозы на Китайский новый год

"Китайский новый год - народный, семейный, культурный праздник. В Москве китайцы как правило уезжают домой, чтобы там встретить его с родственниками. Православным уместно поздравить тех, кто его празднует, принять участие в нем, разделить радость – это доброе человеческое общение. Единственное – православным нельзя приобщаться, углубляться в мифологию, астрологию, смотреть прогнозы, связанные с Китайским новым годом и так далее. Церковь это не приветствует, как, и, например, сжигание чучела на масленицу", - сказал отец Кирилл Перегудин.