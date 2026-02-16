Клирик призвал не углубляться в прогнозы на Китайский новый год

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Православным не стоит смотреть прогнозы на Китайский новый год, углубляться в астрологию и мифологию праздника, но уместно поздравить тех, кто празднует, рассказал РИА Новости клирик храма святителя Николая Мирликийского в Голутвине г. Москвы – китайского патриаршего подворья, сотрудник Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Кирилл (Перегудин).
Чуньцзе, или Праздник весны, наступит в ночь на 17 февраля. Согласно восточному календарю, начнется год огненной лошади, который завершится 5 февраля 2027 года. Выходные по случаю праздника в КНР в этом году продлятся с 15 по 23 февраля. За неделю до нового года китайские города облачились в праздничный красный цвет, а многие жители Китая уже отправились из мегаполисов к себе на малую родину в провинцию, чтобы встретить Праздник весны, как того требует традиция, в кругу родственников.
"Китайский новый год - народный, семейный, культурный праздник. В Москве китайцы как правило уезжают домой, чтобы там встретить его с родственниками. Православным уместно поздравить тех, кто его празднует, принять участие в нем, разделить радость – это доброе человеческое общение. Единственное – православным нельзя приобщаться, углубляться в мифологию, астрологию, смотреть прогнозы, связанные с Китайским новым годом и так далее. Церковь это не приветствует, как, и, например, сжигание чучела на масленицу", - сказал отец Кирилл Перегудин.
Он добавил, что в этом году Китайский новый год выпадает на масленичную неделю, во время которой уместны праздничные гуляния, в отличие от наступающего с 23 февраля Великого поста.
"Китайский новый год – праздник весны, возрождения жизни. А православные готовятся к Великому посту, тоже к возрождению - своей души. Есть точки соприкосновения", - заключил собеседник агентства.