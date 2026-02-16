Голикова рассказала о подготовке рекомендаций по организации наставничества

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Проект рекомендаций по организации наставничества в сфере труда планируется утвердить в марте этого года на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Минтрудом России при участии Федерации независимых профсоюзов России, Российского союза промышленников и предпринимателей, заинтересованных федеральных органов подготовлен проект рекомендаций по организации наставничества в сфере труда. Его планируется утвердить Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в марте", - сказала вице-премьер на форуме "Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти".
Она напомнила, что с 1 марта прошлого года вступили в силу нормы Трудового кодекса, регулирующие труд наставников. Эти нормы определяют понятие наставничества, правовые аспекты работы и порядок выплат.
Котяков назвал самые востребованные и высокооплачиваемые профессии
11 февраля, 10:12