Голикова рассказала о подготовке рекомендаций по организации наставничества

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Проект рекомендаций по организации наставничества в сфере труда планируется утвердить в марте этого года на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.