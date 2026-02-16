https://ria.ru/20260216/pozhar-2074677523.html
Появились новые подробности о пожаре в хостеле на севере Москвы
Появились новые подробности о пожаре в хостеле на севере Москвы - РИА Новости, 16.02.2026
Появились новые подробности о пожаре в хостеле на севере Москвы
Пожарная сигнализация сработала в хостеле на севере Москвы, где в понедельник произошло возгорание, рассказал РИА Новости один из его постояльцев. РИА Новости, 16.02.2026
Появились новые подробности о пожаре в хостеле на севере Москвы
Очевидец рассказал о сработавшей пожарной сигнализации в хостеле в Москве