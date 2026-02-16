Рейтинг@Mail.ru
Появились новые подробности о пожаре в хостеле на севере Москвы - РИА Новости, 16.02.2026
13:34 16.02.2026
Появились новые подробности о пожаре в хостеле на севере Москвы
Появились новые подробности о пожаре в хостеле на севере Москвы - РИА Новости, 16.02.2026
Появились новые подробности о пожаре в хостеле на севере Москвы
Пожарная сигнализация сработала в хостеле на севере Москвы, где в понедельник произошло возгорание, рассказал РИА Новости один из его постояльцев. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T13:34:00+03:00
2026-02-16T13:34:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Появились новые подробности о пожаре в хостеле на севере Москвы

Очевидец рассказал о сработавшей пожарной сигнализации в хостеле в Москве

© АГН "Москва" / Денис ВоронинОперативные службы у здания хостела, где произошел пожар на севере Москвы
Оперативные службы у здания хостела, где произошел пожар на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Оперативные службы у здания хостела, где произошел пожар на севере Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пожарная сигнализация сработала в хостеле на севере Москвы, где в понедельник произошло возгорание, рассказал РИА Новости один из его постояльцев.
По словам мужчины, пожар начался на четвертом этаже здания, он же жил на третьем этаже.
Оперативные службы у здания хостела, где произошел пожар на севере Москвы. 16 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
После пожара в хостеле на севере Москвы возбудили уголовное дело
Вчера, 12:34
"Я спал после ночной смены, когда начался пожар, проснулся, быстро собрался и вышел. Спасатели быстро приехали, пожарная сигнализация сработала", - сказал собеседник агентства.
Ранее МЧС сообщало о пожаре в административном здании по адресу: 1-й Магистральный тупик, дом 10, корпус 1. Были спасены 16 человек. Открытый огонь ликвидировали на площади 80 квадратных метров. СК возбудил уголовное дело по факту пожара в хостеле на севере Москвы, количество пострадавших уточняется.
Пожар в складских помещениях на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
На северо-востоке Москвы потушили крупный пожар
15 февраля, 21:15
 
