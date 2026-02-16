Оперативные службы у здания хостела, где произошел пожар на севере Москвы. Архивное фото

Оперативные службы у здания хостела, где произошел пожар на севере Москвы

Появились новые подробности о пожаре в хостеле на севере Москвы

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пожарная сигнализация сработала в хостеле на севере Москвы, где в понедельник произошло возгорание, рассказал РИА Новости один из его постояльцев.

По словам мужчины, пожар начался на четвертом этаже здания, он же жил на третьем этаже.

"Я спал после ночной смены, когда начался пожар, проснулся, быстро собрался и вышел. Спасатели быстро приехали, пожарная сигнализация сработала", - сказал собеседник агентства.