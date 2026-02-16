Более 481 тысячи субъектов МСП зарегистрировано в Подмосковье

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Подмосковье количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) превысило 481 тысячу, сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"В Подмосковье зарегистрировано 481,2 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял порядка 460 тысяч", — цитирует Зиновьеву пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки области.

Сейчас в области официально работают 349 тысяч индивидуальных предпринимателей. Остальные бизнесмены оформили свою деятельность как юридические лица. Кроме того, в регионе зарегистрировано 945 социальных предпринимателей.