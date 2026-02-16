https://ria.ru/20260216/podmoskove-2074712081.html
Более 481 тысячи субъектов МСП зарегистрировано в Подмосковье
2026-02-16T14:55:00+03:00
2026-02-16T14:55:00+03:00
2026-02-16T14:55:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969407320_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4cef78eefcb1defcc94544184189b86a.jpg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969407320_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_215b53289fa4b03cba5757b1f0a3a913.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Подмосковье количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) превысило 481 тысячу, сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
"В Подмосковье зарегистрировано 481,2 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял порядка 460 тысяч", — цитирует Зиновьеву пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки области.
Сейчас в области официально работают 349 тысяч индивидуальных предпринимателей. Остальные бизнесмены оформили свою деятельность как юридические лица. Кроме того, в регионе зарегистрировано 945 социальных предпринимателей.
В этом году в Подмосковье продолжат работать все созданные меры поддержки малого бизнеса.