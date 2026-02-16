Рейтинг@Mail.ru
Более 481 тысячи субъектов МСП зарегистрировано в Подмосковье - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
14:55 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/podmoskove-2074712081.html
Более 481 тысячи субъектов МСП зарегистрировано в Подмосковье
Более 481 тысячи субъектов МСП зарегистрировано в Подмосковье - РИА Новости, 16.02.2026
Более 481 тысячи субъектов МСП зарегистрировано в Подмосковье
В Подмосковье количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) превысило 481 тысячу, сообщила заместитель председателя правительства Московской... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:55:00+03:00
2026-02-16T14:55:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969407320_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4cef78eefcb1defcc94544184189b86a.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969407320_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_215b53289fa4b03cba5757b1f0a3a913.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Более 481 тысячи субъектов МСП зарегистрировано в Подмосковье

Число субъектов малого и среднего бизнеса превысило 481 тысячу в Подмосковье

© iStock.com / AndreyPopovЛюди обсуждают договор
Люди обсуждают договор - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© iStock.com / AndreyPopov
Люди обсуждают договор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Подмосковье количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) превысило 481 тысячу, сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
"В Подмосковье зарегистрировано 481,2 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял порядка 460 тысяч", — цитирует Зиновьеву пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки области.
Сейчас в области официально работают 349 тысяч индивидуальных предпринимателей. Остальные бизнесмены оформили свою деятельность как юридические лица. Кроме того, в регионе зарегистрировано 945 социальных предпринимателей.
В этом году в Подмосковье продолжат работать все созданные меры поддержки малого бизнеса.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала