20:10 16.02.2026 (обновлено: 20:49 16.02.2026)
Контроль Тутберидзе и суперпрыжки: Петросян намерена биться за золото
Аделия Петросян на Олимпиаде-2026: когда выступает с короткой программой на турнире фигуристок
Контроль Тутберидзе и суперпрыжки: Петросян намерена биться за золото
Аделия Петросян провела первую тренировку на олимпийском льду. РИА Новости Спорт рассказывает, с какими проблемами борется надежда нашего фигурного катания за... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Влад Жуков
Влад Жуков
Контроль Тутберидзе и суперпрыжки: Петросян намерена биться за золото

Петросян прыгнула четверные на первой тренировке на Олимпиаде-2026

Влад Жуков
Влад Жуков
Корреспондент РИА Новости Спорт
Аделия Петросян провела первую тренировку на олимпийском льду. РИА Новости Спорт рассказывает, с какими проблемами борется надежда нашего фигурного катания за сутки до старта.

Сколько баллов судьи дадут в короткой программе?

Для Аделии первая же тренировка в Милане имела большое значение. В отличие от Петра Гуменника она прилетела впритык к соревнованиям. В запасе у нее — всего две тренировочные сессии перед короткой программой, и времени что-либо накатать и изменить просто не остается.
За 40 минут (именно столько длится стандартная тренировка на Олимпиаде) нужно успеть максимально проверить контент, который на данный момент рассматривается как приоритетный. В этом плане интересно, что для первого тренировочного прогона за день до короткой программы тренеры выбрали именно прокат произвольной. С одной стороны, в этом есть логика — произволка элементарно сложнее и насыщеннее, и ее стоит протестировать в первую очередь.
Аделия Петросян
Короткая в этом отношении выглядит скорее трамплином, чем двигателем на реактивной тяге. В официальной заявке 18-летней фигуристки значится контент с тройными прыжками и двойным акселем. Тройной аксель, один из коронных приемов Петросян, не заявлен. Это, разумеется, не говорит о том, что его точно не будет — чаще всего в заявку попадают неактуальные данные. Недавний пример — на чемпионате России за пару месяцев до Милана Аделия тоже заявляла двойной аксель, но в прокате в итоге пошла на три с половиной оборота. И все сделала успешно.
Однако то, что этот прыжок на сегодняшней тренировке она не показала ни разу, заставляет задуматься о том, что рабочий сценарий на Олимпиаду — чистая короткая программа с двойным акселем. И в этом есть конкретная логика. Задача Аделии в первый соревновательный день — не выпрыгивать выше головы в погоне за промежуточным лидерством, а спокойно сделать свое и попасть в предпоследнюю разминку для более высоких оценок в произвольной. В идеале — даже в последнюю, но тут очень многое должно сойтись в пользу нашей спортсменки.
Для этой задачи вполне должно хватить результата в 71-72 балла. Судя по результату олимпийского отбора в Пекине, это более чем реальные цифры за чистый прокат. Ключевое — чистота и легкость исполнения, именно за счет этих компонентов удастся прибавить несколько лишних баллов и встать на хорошее промежуточное место.
Кто представляет главную опасность?

А вот произвольная — это совсем другое дело. Нечто подобное, кстати, было и у Гуменника. Его короткая пусть и была второй по сложности среди всех участников за исключением Ильи Малинина, но все-таки поднялся на шестое место он именно после тяжеловесной произвольной. Аделия в ней тоже, судя по всему, пойдет на риск. В тренировочном прогоне произволки в понедельник значились два четверных тулупа (один был чистым). Если весь остальной технический контент, включая непрыжковые элементы, удадутся чистыми, это реальная заявка на пьедестал.
Основными соперницами Аделии на данный момент видятся японка Каори Сакамото и американка Эмбер Гленн. Первая обладает самыми высокими компонентами в мире и самой увесистой охапкой титулов, но ультра-си не владеет. Вторая имеет в наличии тройной аксель, но железобетонной стабильности у нее нет. При чистых прокатах и та, и другая вполне могут конкурировать с близкой к идеалу Аделией с двумя тулупами.
Вероятнее всего, при качественных прокатах всех претенденток все сведется к тому, насколько судьи в принципе готовы к нашей спортсменке на пьедестале. Если никаких условностей и предубеждений на этот счет не будет, Аделия точно сможет завоевать медаль.
Настраиваться на крутые прокаты (короткая программа у женщин начнется 17 февраля в 20:45 по московскому времени) она будет не в одиночестве, за что были реальные опасения, так как в олимпийском отборе в Пекине Петросян не смогла выйти на старт ни с одним из своих настоящих тренеров. Но на Олимпиаде аккредитацию тренера получил Даниил Глейхенгауз, а на тренировке рядом с ним у борта находилась и сама Этери Тутберидзе.
 
