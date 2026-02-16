Контроль Тутберидзе и суперпрыжки: Петросян намерена биться за золото

Аделия Петросян провела первую тренировку на олимпийском льду. РИА Новости Спорт рассказывает, с какими проблемами борется надежда нашего фигурного катания за сутки до старта.
Сколько баллов судьи дадут в короткой программе?
Для Аделии первая же тренировка в Милане имела большое значение. В отличие от Петра Гуменника она прилетела впритык к соревнованиям. В запасе у нее — всего две тренировочные сессии перед короткой программой, и времени что-либо накатать и изменить просто не остается.
За 40 минут (именно столько длится стандартная тренировка на Олимпиаде) нужно успеть максимально проверить контент, который на данный момент рассматривается как приоритетный. В этом плане интересно, что для первого тренировочного прогона за день до короткой программы тренеры выбрали именно прокат произвольной. С одной стороны, в этом есть логика — произволка элементарно сложнее и насыщеннее, и ее стоит протестировать в первую очередь.
Аделия Петросян
Короткая в этом отношении выглядит скорее трамплином, чем двигателем на реактивной тяге. В официальной заявке 18-летней фигуристки значится контент с тройными прыжками и двойным акселем. Тройной аксель, один из коронных приемов Петросян, не заявлен. Это, разумеется, не говорит о том, что его точно не будет — чаще всего в заявку попадают неактуальные данные. Недавний пример — на чемпионате России за пару месяцев до Милана Аделия тоже заявляла двойной аксель, но в прокате в итоге пошла на три с половиной оборота. И все сделала успешно.
Однако то, что этот прыжок на сегодняшней тренировке она не показала ни разу, заставляет задуматься о том, что рабочий сценарий на Олимпиаду — чистая короткая программа с двойным акселем. И в этом есть конкретная логика. Задача Аделии в первый соревновательный день — не выпрыгивать выше головы в погоне за промежуточным лидерством, а спокойно сделать свое и попасть в предпоследнюю разминку для более высоких оценок в произвольной. В идеале — даже в последнюю, но тут очень многое должно сойтись в пользу нашей спортсменки.
Для этой задачи вполне должно хватить результата в 71-72 балла. Судя по результату олимпийского отбора в Пекине, это более чем реальные цифры за чистый прокат. Ключевое — чистота и легкость исполнения, именно за счет этих компонентов удастся прибавить несколько лишних баллов и встать на хорошее промежуточное место.
Аделия Петросян
Кто представляет главную опасность?
А вот произвольная — это совсем другое дело. Нечто подобное, кстати, было и у Гуменника. Его короткая пусть и была второй по сложности среди всех участников за исключением Ильи Малинина, но все-таки поднялся на шестое место он именно после тяжеловесной произвольной. Аделия в ней тоже, судя по всему, пойдет на риск. В тренировочном прогоне произволки в понедельник значились два четверных тулупа (один был чистым). Если весь остальной технический контент, включая непрыжковые элементы, удадутся чистыми, это реальная заявка на пьедестал.
Как Петросян миновать издевки на Олимпиаде: Гуменник на все ответил
15 февраля, 11:45
Основными соперницами Аделии на данный момент видятся японка Каори Сакамото и американка Эмбер Гленн. Первая обладает самыми высокими компонентами в мире и самой увесистой охапкой титулов, но ультра-си не владеет. Вторая имеет в наличии тройной аксель, но железобетонной стабильности у нее нет. При чистых прокатах и та, и другая вполне могут конкурировать с близкой к идеалу Аделией с двумя тулупами.
Вероятнее всего, при качественных прокатах всех претенденток все сведется к тому, насколько судьи в принципе готовы к нашей спортсменке на пьедестале. Если никаких условностей и предубеждений на этот счет не будет, Аделия точно сможет завоевать медаль.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе
Аделия Петросян, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе
Настраиваться на крутые прокаты (короткая программа у женщин начнется 17 февраля в 20:45 по московскому времени) она будет не в одиночестве, за что были реальные опасения, так как в олимпийском отборе в Пекине Петросян не смогла выйти на старт ни с одним из своих настоящих тренеров. Но на Олимпиаде аккредитацию тренера получил Даниил Глейхенгауз, а на тренировке рядом с ним у борта находилась и сама Этери Тутберидзе.