Петросян выполнила четверной тулуп на тренировке на Олимпиаде

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела первую тренировку на Олимпийских играх в Милане, чисто исполнив четверной тулуп в прогоне произвольной программы, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

В тренировочном прогоне 18-летняя фигуристка сорвала первый четверной тулуп, выкрутив лишь два оборота, затем чисто исполнила второй тулуп в четыре оборота, двойной сальхов, который, видимо, планируется четверным, а после - сольный тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц - двойной аксель - двойной аксель, каскады тройной флип - тройной тулуп, тройной флип - двойной риттбергер.