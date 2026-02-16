Рейтинг@Mail.ru
Петросян выполнила четверной тулуп на тренировке на Олимпиаде
Фигурное катание
 
16:51 16.02.2026 (обновлено: 17:32 16.02.2026)
Петросян выполнила четверной тулуп на тренировке на Олимпиаде
Петросян выполнила четверной тулуп на тренировке на Олимпиаде
Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела первую тренировку на Олимпийских играх в Милане, чисто исполнив четверной тулуп в прогоне
фигурное катание
спорт
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026
Петросян выполнила четверной тулуп на тренировке на Олимпиаде

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела первую тренировку на Олимпийских играх в Милане, чисто исполнив четверной тулуп в прогоне произвольной программы, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
В тренировочном прогоне 18-летняя фигуристка сорвала первый четверной тулуп, выкрутив лишь два оборота, затем чисто исполнила второй тулуп в четыре оборота, двойной сальхов, который, видимо, планируется четверным, а после - сольный тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц - двойной аксель - двойной аксель, каскады тройной флип - тройной тулуп, тройной флип - двойной риттбергер.
Соревнования в женском одиночном катании на Олимпиаде пройдут 17 и 19 февраля. Перед стартом короткой программы Петросян проведет еще одну тренировку.
