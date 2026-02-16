https://ria.ru/20260216/peregovory-2074769235.html
Сомнения США замедляют переговоры с Ираном, сообщил источник
Сомнения США замедляют переговоры с Ираном, сообщил источник - РИА Новости, 16.02.2026
Сомнения США замедляют переговоры с Ираном, сообщил источник
Непоследовательность позиции Вашингтона в переговорах с Тегераном замедляет переговорный процесс по иранскому ядерному досье, заявил РИА Новости иранский... 16.02.2026
2026-02-16T17:53:00+03:00
2026-02-16T17:53:00+03:00
2026-02-16T17:53:00+03:00
иран
сша
Сомнения США замедляют переговоры с Ираном, сообщил источник
РИА Новости: непоследовательность позиции США по Ирану замедляет переговоры
ТЕГЕРАН, 16 фев – РИА Новости. Непоследовательность позиции Вашингтона в переговорах с Тегераном замедляет переговорный процесс по иранскому ядерному досье, заявил РИА Новости иранский осведомленный источник.
"Исход предстоящего раунда предсказать сложно, поскольку американская сторона создает атмосферу неопределенности и сомнений, поскольку регулярно меняет свои позиции и решения. Эти зигзагообразные изменения замедляют переговоры и снижают темпы развития переговорного прогресса", - сказал собеседник агентства.
Предыдущий раунд переговоров Ирана
и США
прошел 6 февраля при посредничестве Омана
в столице этой страны - Маскате
, став первым после многомесячной паузы в диалоге сторон, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года.