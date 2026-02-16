Сомнения США замедляют переговоры с Ираном, сообщил источник

ТЕГЕРАН, 16 фев – РИА Новости. Непоследовательность позиции Вашингтона в переговорах с Тегераном замедляет переговорный процесс по иранскому ядерному досье, заявил РИА Новости иранский осведомленный источник.

"Исход предстоящего раунда предсказать сложно, поскольку американская сторона создает атмосферу неопределенности и сомнений, поскольку регулярно меняет свои позиции и решения. Эти зигзагообразные изменения замедляют переговоры и снижают темпы развития переговорного прогресса", - сказал собеседник агентства.