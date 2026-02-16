https://ria.ru/20260216/peregovory-2074662659.html
Песков рассказал о повестке переговоров по Украине в Женеве
Песков рассказал о повестке переговоров по Украине в Женеве - РИА Новости, 16.02.2026
Песков рассказал о повестке переговоров по Украине в Женеве
На переговорах по Украине в Женеве предполагается обсудить главные вопросы, в том числе те, которые касаются территорий, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:40:00+03:00
2026-02-16T12:40:00+03:00
2026-02-16T17:40:00+03:00
украина
женева (город)
дмитрий песков
владимир мединский
россия
стив уиткофф
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063286575_0:88:2980:1764_1920x0_80_0_0_d63e6ce52e11bb1be9ca3feb1af5aef7.jpg
https://ria.ru/20260216/putin-2074663464.html
украина
женева (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063286575_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_29fe63dd0e45ee2c6a425b50a6ce5ccb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, женева (город), дмитрий песков, владимир мединский, россия, стив уиткофф, переговоры по украине в женеве — 2026
Украина, Женева (город), Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Россия, Стив Уиткофф, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Песков рассказал о повестке переговоров по Украине в Женеве
Песков: на переговорах по Украине в Женеве обсудят главные вопросы