Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о повестке переговоров по Украине в Женеве - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 16.02.2026 (обновлено: 17:40 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/peregovory-2074662659.html
Песков рассказал о повестке переговоров по Украине в Женеве
Песков рассказал о повестке переговоров по Украине в Женеве - РИА Новости, 16.02.2026
Песков рассказал о повестке переговоров по Украине в Женеве
На переговорах по Украине в Женеве предполагается обсудить главные вопросы, в том числе те, которые касаются территорий, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:40:00+03:00
2026-02-16T17:40:00+03:00
украина
женева (город)
дмитрий песков
владимир мединский
россия
стив уиткофф
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063286575_0:88:2980:1764_1920x0_80_0_0_d63e6ce52e11bb1be9ca3feb1af5aef7.jpg
https://ria.ru/20260216/putin-2074663464.html
украина
женева (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063286575_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_29fe63dd0e45ee2c6a425b50a6ce5ccb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, женева (город), дмитрий песков, владимир мединский, россия, стив уиткофф, переговоры по украине в женеве — 2026
Украина, Женева (город), Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Россия, Стив Уиткофф, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Песков рассказал о повестке переговоров по Украине в Женеве

Песков: на переговорах по Украине в Женеве обсудят главные вопросы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. На переговорах по Украине в Женеве предполагается обсудить главные вопросы, в том числе те, которые касаются территорий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая, собственно, главные вопросы - главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального - которые, собственно, связаны с теми требованиями, которые мы имеем", - сказал Песков журналистам.
Ранее Песков сообщал, что переговоры по Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Песков рассказал о контактах Путина с переговорщиками от России по Украине
Вчера, 12:43
 
УкраинаЖенева (город)Дмитрий ПесковВладимир МединскийРоссияСтив УиткоффПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала