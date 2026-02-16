https://ria.ru/20260216/peregovory-2074658288.html
Первые делегации прибыли в Женеву на переговоры по Украине и Ирану накануне
