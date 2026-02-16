https://ria.ru/20260216/peregovory-2074637665.html
Источник допустил обсуждение темы ЗАЭС на переговорах в Женеве
Источник допустил обсуждение темы ЗАЭС на переговорах в Женеве - РИА Новости, 16.02.2026
Источник допустил обсуждение темы ЗАЭС на переговорах в Женеве
На переговорах по Украине в Женеве может быть затронута тема ЗАЭС, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T11:18:00+03:00
2026-02-16T11:18:00+03:00
2026-02-16T17:40:00+03:00
мирный план сша по украине
в мире
украина
россия
женева (город)
дмитрий песков
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053156968_0:226:3239:2048_1920x0_80_0_0_5d3f121c6db9faea4fea84bf7f56f202.jpg
https://ria.ru/20260214/zaes-2074376558.html
украина
россия
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053156968_508:0:3239:2048_1920x0_80_0_0_fad4c4db3b9610646005ce4e3601618f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мирный план сша по украине, в мире, украина, россия, женева (город), дмитрий песков, переговоры по украине в женеве — 2026
Мирный план США по Украине, В мире, Украина, Россия, Женева (город), Дмитрий Песков, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Источник допустил обсуждение темы ЗАЭС на переговорах в Женеве
РИА Новости: на переговорах в Женеве могут затронуть тему ЗАЭС