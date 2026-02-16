Рейтинг@Mail.ru
11:18 16.02.2026 (обновлено: 17:40 16.02.2026)
Источник допустил обсуждение темы ЗАЭС на переговорах в Женеве
Источник допустил обсуждение темы ЗАЭС на переговорах в Женеве
Источник допустил обсуждение темы ЗАЭС на переговорах в Женеве

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. На переговорах по Украине в Женеве может быть затронута тема ЗАЭС, сообщил РИА Новости источник.
"Не исключено, что тема ЗАЭС будет затрагиваться. Ее (станции) принадлежность России вне сомнения", - сказал источник.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по Украине пройдут 17-18 февраля в Женеве.
Директор ЗАЭС назвал условие, без которого запуск станции невозможен
14 февраля, 13:46
 
Заголовок открываемого материала