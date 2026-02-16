https://ria.ru/20260216/pamyat-2074757507.html
Депутаты во главе с Матушкиным почтили память тамбовских героев - РИА Новости, 16.02.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074754849_158:0:1280:631_1920x0_80_0_0_c1738454fae30d2161f61750cbe98f91.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы в понедельник во главе с председателем Евгением Матушкиным почтили память местных героев и возложили цветы к подножию памятника Зое Космодемьянской, сообщает пресс-служба регионального парламента.
16 февраля в регионе отмечается День Тамбовских героев. Праздничная дата была установлена в 2020 году Тамбовской областной Думой в знак памяти об уроженцах области, делом всей жизни которых стал ратный труд и служение Отечеству.
В церемонии также участвовали глава Тамбовской области Евгений Первышов, представители правоохранительных органов, силовых структур, общественных и волонтерских объединений.
Именно 16 февраля 1942 года уроженка Тамбовской области Зоя Космодемьянская была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза. 450 тысяч тамбовчан в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт. Половина из них обратно не вернулись. По словам Матушкина, в этот день вспоминают всех, кто в разные годы отстаивал свободу, независимость и интересы государства и с честью исполнял свой воинский долг.
"Мы отдаем дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны, участникам локальных конфликтов, всем тем, кто пожертвовал жизнью ради Отчизны. Вечная память героям и вечная слава их подвигам!" - сказал спикер областной думы.
Также, отметил Матушкин, сегодня правое дело тамбовских героев продолжают их потомки — нынешние защитники Отечества. Жители Тамбовской области, участвующие в СВО, в ходе выполнения боевых задач проявляют небывалую смелость, силу духа и настоящий героизм.
"Ребята собственным примером показывают, что они достойные продолжатели ратных традиций своих дедов и прадедов", - подчеркнул Матушкин.