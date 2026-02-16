Рейтинг@Mail.ru
Депутаты во главе с Матушкиным почтили память тамбовских героев - РИА Новости, 16.02.2026
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
 
17:32 16.02.2026
Депутаты во главе с Матушкиным почтили память тамбовских героев
Депутаты во главе с Матушкиным почтили память тамбовских героев - РИА Новости, 16.02.2026
Депутаты во главе с Матушкиным почтили память тамбовских героев
Депутаты Тамбовской областной Думы в понедельник во главе с председателем Евгением Матушкиным почтили память местных героев и возложили цветы к подножию... РИА Новости, 16.02.2026
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
1920
1920
true
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума
Депутаты во главе с Матушкиным почтили память тамбовских героев

Тамбовские депутаты во главе с Матушкиным почтили память своих героев

Депутаты во главе с председателем Тамбовской областной думы Евгением Матушкиным почтили память тамбовских героев
Депутаты во главе с председателем Тамбовской областной думы Евгением Матушкиным почтили память тамбовских героев - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной Думы
Депутаты во главе с председателем Тамбовской областной думы Евгением Матушкиным почтили память тамбовских героев
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы в понедельник во главе с председателем Евгением Матушкиным почтили память местных героев и возложили цветы к подножию памятника Зое Космодемьянской, сообщает пресс-служба регионального парламента.
16 февраля в регионе отмечается День Тамбовских героев. Праздничная дата была установлена в 2020 году Тамбовской областной Думой в знак памяти об уроженцах области, делом всей жизни которых стал ратный труд и служение Отечеству.
В церемонии также участвовали глава Тамбовской области Евгений Первышов, представители правоохранительных органов, силовых структур, общественных и волонтерских объединений.
Именно 16 февраля 1942 года уроженка Тамбовской области Зоя Космодемьянская была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза. 450 тысяч тамбовчан в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт. Половина из них обратно не вернулись. По словам Матушкина, в этот день вспоминают всех, кто в разные годы отстаивал свободу, независимость и интересы государства и с честью исполнял свой воинский долг.
"Мы отдаем дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны, участникам локальных конфликтов, всем тем, кто пожертвовал жизнью ради Отчизны. Вечная память героям и вечная слава их подвигам!" - сказал спикер областной думы.
Также, отметил Матушкин, сегодня правое дело тамбовских героев продолжают их потомки — нынешние защитники Отечества. Жители Тамбовской области, участвующие в СВО, в ходе выполнения боевых задач проявляют небывалую смелость, силу духа и настоящий героизм.
"Ребята собственным примером показывают, что они достойные продолжатели ратных традиций своих дедов и прадедов", - подчеркнул Матушкин.
 
Тамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная Дума
 
 
