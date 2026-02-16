Депутаты во главе с Матушкиным почтили память тамбовских героев

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы в понедельник во главе с председателем Евгением Матушкиным почтили память местных героев и возложили цветы к подножию памятника Зое Космодемьянской, сообщает пресс-служба регионального парламента.

16 февраля в регионе отмечается День Тамбовских героев. Праздничная дата была установлена в 2020 году Тамбовской областной Думой в знак памяти об уроженцах области, делом всей жизни которых стал ратный труд и служение Отечеству.

В церемонии также участвовали глава Тамбовской области Евгений Первышов, представители правоохранительных органов, силовых структур, общественных и волонтерских объединений.

Именно 16 февраля 1942 года уроженка Тамбовской области Зоя Космодемьянская была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза. 450 тысяч тамбовчан в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт. Половина из них обратно не вернулись. По словам Матушкина, в этот день вспоминают всех, кто в разные годы отстаивал свободу, независимость и интересы государства и с честью исполнял свой воинский долг.

"Мы отдаем дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны, участникам локальных конфликтов, всем тем, кто пожертвовал жизнью ради Отчизны. Вечная память героям и вечная слава их подвигам!" - сказал спикер областной думы.

Также, отметил Матушкин, сегодня правое дело тамбовских героев продолжают их потомки — нынешние защитники Отечества. Жители Тамбовской области, участвующие в СВО, в ходе выполнения боевых задач проявляют небывалую смелость, силу духа и настоящий героизм.