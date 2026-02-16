https://ria.ru/20260216/ovchinskiy-2074620733.html
Овчинский: в Москве утвердили облик бизнес-центра на Ходынском поле
Овчинский: в Москве утвердили облик бизнес-центра на Ходынском поле - РИА Новости, 16.02.2026
Овчинский: в Москве утвердили облик бизнес-центра на Ходынском поле
В Москве утвердили архитектурный облик будущего бизнес-центра на Ходынском поле, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной... РИА Новости, 16.02.2026
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Москве утвердили архитектурный облик будущего бизнес-центра на Ходынском поле, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении уточняется, что проектом предусмотрены две разновысотные башни. Они будут объединены многоуровневым общественным стилобатом. Благодаря этому деловая, сервисная и общественная активность сосредоточатся в пределах одного городского узла.
"Криволинейный фасад стилобата сформирует выразительную линию, усилив связь интерьеров с городским пространством, и создаст комфортный масштаб для пешехода. Высотная часть комплекса насчитывает несколько десятков этажей, формируя заметный силуэт в панораме магистрали и усиливая деловой потенциал территории", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Автором архитектурной концепции бизнес-центра "Поле" стало бюро "Апекс", а девелопером- Dar, добавляется в пресс-релизе.
Также проектом комплекса предусмотрена подземная часть на двух уровнях. Здесь разместят инженерные помещения и крупный подземный паркинг.