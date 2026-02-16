Посол России в Германии назвал цель вброса об отравлении Навального*

БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Вброс европейских стран об отравлении блогера Алексея Навального* ядом лягушки нацелен на дискредитацию России и повышение градуса конфронтации, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

"Фантазии ряда европейских стран относительно отравления блогера Навального* ядом древесной лягушки — очередной бездоказательный вброс для дискредитации России , наглядное проявление безответственной политики Запада, нацеленной на постоянное, всё более опасное повышение градуса конфронтации с нашей страной", - сказал Нечаев

Посол обратил внимание на то, что авторы этой, по его словам, тщательно спланированной "сенсации" не скрывают своих целей, а именно "обвинить Россию в нарушении КБТО и КЗХО, а заодно сорвать попытки установления прямого диалога с Москвой".

"Совершенно очевидно, что как и в случае с другим громким фейком — об отравлении Навального* российским "Новичком" — никаких доказательств, проб и результатов расследования общественности предъявлено не будет", - заметил Нечаев.

По его словам, неоднократно обкатанная схема "хайли лайкли" этого не предусматривает. "Ведь истина, в понимании авторов данного "метода", далеко не главное. Просто у конфликта с Россией на Западе слишком много сторонников — по внутриполитическим, психологическим да и коммерческим соображениям", - отметил Нечаев.

В этой связи он полагает, что сторонники конфликта будут стремиться его продолжать "любыми, даже самыми неприглядными способами".

"Поистине у русофобии уродливое лицо", - резюмировал российский посол.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова , комментируя новые заявления из-за рубежа по поводу Навального*, заявила, что это попытка отвлечь общественное внимание от файлов скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна