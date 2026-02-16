Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Германии назвал цель вброса об отравлении Навального* - РИА Новости, 16.02.2026
21:25 16.02.2026
Посол России в Германии назвал цель вброса об отравлении Навального*
Посол России в Германии назвал цель вброса об отравлении Навального*
Вброс европейских стран об отравлении блогера Алексея Навального* ядом лягушки нацелен на дискредитацию России и повышение градуса конфронтации, заявил посол... РИА Новости, 16.02.2026
Посол России в Германии назвал цель вброса об отравлении Навального*

Нечаев: целью заявлений об отравлении Навального является дискредитация России

© Фото : Посольство РФ в ГерманииПосольство РФ в Германии
Посольство РФ в Германии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Посольство РФ в Германии
Посольство РФ в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Вброс европейских стран об отравлении блогера Алексея Навального* ядом лягушки нацелен на дискредитацию России и повышение градуса конфронтации, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Фантазии ряда европейских стран относительно отравления блогера Навального* ядом древесной лягушки — очередной бездоказательный вброс для дискредитации России, наглядное проявление безответственной политики Запада, нацеленной на постоянное, всё более опасное повышение градуса конфронтации с нашей страной", - сказал Нечаев.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Песков прокомментировал обвинения в якобы отравлении Навального*
Вчера, 12:44
Посол обратил внимание на то, что авторы этой, по его словам, тщательно спланированной "сенсации" не скрывают своих целей, а именно "обвинить Россию в нарушении КБТО и КЗХО, а заодно сорвать попытки установления прямого диалога с Москвой".
"Совершенно очевидно, что как и в случае с другим громким фейком — об отравлении Навального* российским "Новичком" — никаких доказательств, проб и результатов расследования общественности предъявлено не будет", - заметил Нечаев.
По его словам, неоднократно обкатанная схема "хайли лайкли" этого не предусматривает. "Ведь истина, в понимании авторов данного "метода", далеко не главное. Просто у конфликта с Россией на Западе слишком много сторонников — по внутриполитическим, психологическим да и коммерческим соображениям", - отметил Нечаев.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Захарова прокомментировала заявление Запада о Навальном*
Вчера, 05:25
В этой связи он полагает, что сторонники конфликта будут стремиться его продолжать "любыми, даже самыми неприглядными способами".
"Поистине у русофобии уродливое лицо", - резюмировал российский посол.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новые заявления из-за рубежа по поводу Навального*, заявила, что это попытка отвлечь общественное внимание от файлов скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля 2024 года после прогулки Навальный* почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного тогда оторвался тромб. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту.

*Внесен в список террористов и экстремистов
Марко Рубио во время совместной пресс-конференции с Робертом Фицо в Братиславе - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
США не причастны к заявлениям о якобы отравлении Навального*, заявил Рубио
15 февраля, 18:09
 
