Рейтинг@Mail.ru
Заказчики американского оружия ждут его годами, заявили Рубио и Хегсет - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/oruzhie-2074815571.html
Заказчики американского оружия ждут его годами, заявили Рубио и Хегсет
Заказчики американского оружия ждут его годами, заявили Рубио и Хегсет - РИА Новости, 16.02.2026
Заказчики американского оружия ждут его годами, заявили Рубио и Хегсет
Заказчикам американского оружия приходится годами ожидать поставок из-за недостаточно скорой работы ВПК, констатировали госсекретарь США Марко Рубио и министр... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T22:28:00+03:00
2026-02-16T22:28:00+03:00
в мире
сша
марко рубио
пит хегсет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/89/1486008922_0:135:3156:1910_1920x0_80_0_0_56a6ac0a7fecbce245fac5a4e3ae1a95.jpg
https://ria.ru/20260207/tramp-2072831142.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/89/1486008922_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_8d4215d6c012171c70066440721b49fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, марко рубио, пит хегсет
В мире, США, Марко Рубио, Пит Хегсет
Заказчики американского оружия ждут его годами, заявили Рубио и Хегсет

Рубио и Хегсет: заказчики американского оружия вынуждены ждать его годами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Заказчикам американского оружия приходится годами ожидать поставок из-за недостаточно скорой работы ВПК, констатировали госсекретарь США Марко Рубио и министр войны Пит Хегсет.
"Наши союзники и партнеры, которые предлагают предоплату, должны терпеливо ждать, часто несколько лет, пока мы произведем достаточно систем, чтобы покрыть собственные и начать покрывать их нужды", - говорится в совместной статье Хегсета и Рубио для издания USA Today.
Как говорится в статье, производство оружия требует времени, но партнеры США "слишком часто тратят деньги, чтобы присоединиться к листу ожидания и не знать, когда произойдет поставка".
Чиновники пообещали, что нынешняя администрация поменяет подходы к закупке оборудования и взаимодействию с предприятиями, привлекая новые источники капитала и выстраивая цепочки поставок.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Трамп объявил о новой стратегии продаж оружия союзникам
7 февраля, 02:37
 
В миреСШАМарко РубиоПит Хегсет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала