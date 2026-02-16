https://ria.ru/20260216/novorossijsk-2074805077.html
В Новороссийске сирены системы оповещения включили из-за угрозы атаки БПЛА
Сирены системы оповещения включили в Новороссийске из-за угрозы атаки беспилотников, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на мэра города. РИА Новости, 16.02.2026
