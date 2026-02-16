Спикер нижегородского парламента Люлин призвал к сотрудничеству с политехом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и ректор Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) Сергей Дмитриев подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Соглашение было подписано на Парламентском дне законодательного собрания в политехе. Документ должен объединить законодательные и научно-образовательные ресурсы для решения задач развития Нижегородской области.

"В рамках совместной работы планируется проводить независимую научную экспертизу законопроектов с участием профессорско-преподавательского состава университета и организовывать практику для студентов НГТУ в аппарате законодательного собрания. Кроме того, стороны договорились о мониторинге применения действующих областных законов и изучении их эффективности", - говорится в сообщении.

Спикер нижегородского парламента отметил, что НГТУ является настоящей кузницей инженерных кадров, а его компетенции в создании робототехнических комплексов имеют международное признание.

"Именно этот высочайший экспертный уровень важен для нашей совместной работы. Его системный, выверенный подход, отточенный в научной и инженерной деятельности, станет основой для качественного мониторинга действующих законов и разработки новых решений. Объединение опыта законодательной власти с энергией молодёжи должно дать практический результат для экономики и социальной сферы региона", – цитирует пресс-служба слова Люлина.

Председатель законодательного собрания Нижегородской области пригласил студентов политеха вместе поработать над законом об инновационной деятельности, подчеркнув, что необходимы системные решения и новые форматы кооперации в экономике и промышленности.

Одной из тем обсуждения в политехе стал вопрос о внедрении интеллектуальных транспортных систем. Особое внимание было уделено инновационным разработкам университета - например, практике внедрения "зеленой волны", которая может увеличить пропускную способность на дороге. Люлин предложил масштабировать этот опыт, обеспечив трансфер технологий из вузов в реальную дорожную сеть.

Люлин также отметил, что нужно развивать связи между учебной аудиторией и предприятиями ЖКХ и энергетики, поскольку именно политех готовит профессиональные кадры и разрабатывает технологии, которые востребованы в этих сферах.