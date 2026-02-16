Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал к сотрудничеству с политехом - РИА Новости, 16.02.2026
Нижегородская область
 
12:05 16.02.2026
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал к сотрудничеству с политехом
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал к сотрудничеству с политехом - РИА Новости, 16.02.2026
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал к сотрудничеству с политехом
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и ректор Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева РИА Новости, 16.02.2026
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
нижегородская область
нижегородский государственный технический университет
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , нижегородская область, нижегородский государственный технический университет
Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Нижегородская область, Нижегородский государственный технический университет
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал к сотрудничеству с политехом

Люлин и ректор НГТУ Дмитриев договорились о сотрудничестве

© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного Собрания Нижегородской областиСпикер Нижегородского парламента Евгений Люлин и ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев
Спикер Нижегородского парламента Евгений Люлин и ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного Собрания Нижегородской области
Спикер Нижегородского парламента Евгений Люлин и ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и ректор Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) Сергей Дмитриев подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Соглашение было подписано на Парламентском дне законодательного собрания в политехе. Документ должен объединить законодательные и научно-образовательные ресурсы для решения задач развития Нижегородской области.
"В рамках совместной работы планируется проводить независимую научную экспертизу законопроектов с участием профессорско-преподавательского состава университета и организовывать практику для студентов НГТУ в аппарате законодательного собрания. Кроме того, стороны договорились о мониторинге применения действующих областных законов и изучении их эффективности", - говорится в сообщении.
Спикер нижегородского парламента отметил, что НГТУ является настоящей кузницей инженерных кадров, а его компетенции в создании робототехнических комплексов имеют международное признание.
"Именно этот высочайший экспертный уровень важен для нашей совместной работы. Его системный, выверенный подход, отточенный в научной и инженерной деятельности, станет основой для качественного мониторинга действующих законов и разработки новых решений. Объединение опыта законодательной власти с энергией молодёжи должно дать практический результат для экономики и социальной сферы региона", – цитирует пресс-служба слова Люлина.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области пригласил студентов политеха вместе поработать над законом об инновационной деятельности, подчеркнув, что необходимы системные решения и новые форматы кооперации в экономике и промышленности.
Одной из тем обсуждения в политехе стал вопрос о внедрении интеллектуальных транспортных систем. Особое внимание было уделено инновационным разработкам университета - например, практике внедрения "зеленой волны", которая может увеличить пропускную способность на дороге. Люлин предложил масштабировать этот опыт, обеспечив трансфер технологий из вузов в реальную дорожную сеть.
Люлин также отметил, что нужно развивать связи между учебной аудиторией и предприятиями ЖКХ и энергетики, поскольку именно политех готовит профессиональные кадры и разрабатывает технологии, которые востребованы в этих сферах.
"Мы стремимся, чтобы студенты проходили практику на современном оборудовании, а компании были заинтересованы в обновлении лабораторий", – подчеркнул председатель законодательного собрания Нижегородской области.
 
Нижегородская областьЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)Нижегородская областьНижегородский государственный технический университет
 
 
