Минобороны Нидерландов заявило, что готовится к конфликту с Россией

ГААГА, 16 фев - РИА Новости. Госсекретарь при минобороны Нидерландов Гейс Тёйнман утверждает, что страна будет технически готова к 2028 году к "крупномасштабному" конфликту с Россией, при этом Москва неоднократно заявляла, что не намерена нападать на страны НАТО.

"К концу 2028 года. Это уже скоро, но если посмотреть конкретно на Нидерланды… я могу об этом свободно говорить… наши танки будут поставлены в 2028 году. Наши артиллерийские системы, которые мы заказали, тоже поступят в 2028 году", - сказал Тёйнман в эфире радиостанции BNR в ответ на вопрос о боевой готовности страны в связи с якобы российской угрозой.