Минобороны Нидерландов заявило, что готовится к конфликту с Россией
Минобороны Нидерландов заявило, что готовится к конфликту с Россией - РИА Новости, 16.02.2026
Минобороны Нидерландов заявило, что готовится к конфликту с Россией
Госсекретарь при минобороны Нидерландов Гейс Тёйнман утверждает, что страна будет технически готова к 2028 году к "крупномасштабному" конфликту с Россией, при... РИА Новости, 16.02.2026
нидерланды
россия
москва
Минобороны Нидерландов заявило, что готовится к конфликту с Россией
Тейнман: Нидерланды будут готовы к возможному конфликту с Москвой к 2028 году
ГААГА, 16 фев - РИА Новости. Госсекретарь при минобороны Нидерландов Гейс Тёйнман утверждает, что страна будет технически готова к 2028 году к "крупномасштабному" конфликту с Россией, при этом Москва неоднократно заявляла, что не намерена нападать на страны НАТО.
Посольство РФ
в Нидерландах
не раз отмечало, что Москва
никогда не стремилась к эскалации конфликта с Европой
. Президент России Владимир Путин
в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО
, в этом нет никакого смысла.
"К концу 2028 года. Это уже скоро, но если посмотреть конкретно на Нидерланды… я могу об этом свободно говорить… наши танки будут поставлены в 2028 году. Наши артиллерийские системы, которые мы заказали, тоже поступят в 2028 году", - сказал Тёйнман в эфире радиостанции BNR в ответ на вопрос о боевой готовности страны в связи с якобы российской угрозой.
По его словам, и дополнительные истребители F‑35, многоцелевые корабли также будут поставлены в 2028 году.
На прошлой неделе минобороны королевства сообщило, что Нидерланды закупят специальные поезда для перевозки большого числа раненых на дальние расстояния на случай масштабного военного конфликта. Также страна планирует приобрести радиолокационные системы для усиленного контроля за Северным морем
и бронированные гусеничные машины для эвакуации поврежденной военной техники.