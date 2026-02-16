Рейтинг@Mail.ru
Журнал National Interest обвинил RT в подрыве западных нарративов - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/narrativy-2074803867.html
Журнал National Interest обвинил RT в подрыве западных нарративов
Журнал National Interest обвинил RT в подрыве западных нарративов - РИА Новости, 16.02.2026
Журнал National Interest обвинил RT в подрыве западных нарративов
Американский консервативный журнал National Interest обвинил российский телеканал Russia Today (RT) в попытках противодействовать западным нарративам в СМИ на... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T20:59:00+03:00
2026-02-16T20:59:00+03:00
в мире
телеканал rt
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268618_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8e79db8002fe6d5f8f7430f90d095aef.jpg
https://ria.ru/20251017/zapad-2048606570.html
https://ria.ru/20260211/issledovanie-2073744604.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268618_775:0:3506:2048_1920x0_80_0_0_b6969038c535c17be3d2324e96cbaba7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, телеканал rt, сша
В мире, Телеканал RT, США
Журнал National Interest обвинил RT в подрыве западных нарративов

Американский журнал National Interest обвинил RT в подрыве западных нарративов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Логотип телеканала RT. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Американский консервативный журнал National Interest обвинил российский телеканал Russia Today (RT) в попытках противодействовать западным нарративам в СМИ на примере документального фильма "Русские на войне".
Документальный фильм "Русские на войне" (Russians at War) российско-канадского режиссёра Анастасии Трофимовой был представлен на Венецианском кинофестивале в сентябре 2024 года, он показывает жизнь простых российских солдат в Луганске на фоне продолжающегося конфликта на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Что не так с телеканалом RT на Западе
17 октября 2025, 08:00
Автора статьи в National Interest Питер Ратленд посчитал документальный фильм Трофимовой, который так и не был показан на экранах, включая Торонто, канадское телевидение и Северную Америку в целом, инструментом России в информационной войне, хотя Трофимова уже несколько лет не имеет никакого отношения к телеканалу.
"Документальные фильмы, которые производит RT, являются частью интегрированной стратегии информационной войны, с помощью которой Россия стремится подорвать влияние Запада", - пишет Ратленд в своей статье "Из России с недоверием".
При этом автор критической статьи утверждает, что фильм, используя объективное изображение жизни российских солдат, якобы служит средством противодействия западным СМИ и формирует одностороннее восприятие российской армии.
Ратленд отмечает успешность фильма в привлечении зрителей со всех сторон политического спектра через создание "интригующего кликбейта без явной политической направленности".
"Эта тактика была умеренно успешной в привлечении аудитории как слева, так и справа, в западных странах и странах глобального юга", - пишет он.
Несмотря на критику, Ратленд считает фильм выдающимся примером журналистики, так как он даёт редкий взгляд на жизнь обычных российских солдат и показывает повседневные трудности войны глазами участников, а не политиков.
Офис телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Исследование Би-би-си показало рост доверия к RT
11 февраля, 18:51
 
В миреТелеканал RTСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала