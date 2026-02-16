ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Американский консервативный журнал Американский консервативный журнал National Interest обвинил российский телеканал Russia Today (RT) в попытках противодействовать западным нарративам в СМИ на примере документального фильма "Русские на войне".

Документальный фильм "Русские на войне" (Russians at War) российско-канадского режиссёра Анастасии Трофимовой был представлен на Венецианском кинофестивале в сентябре 2024 года, он показывает жизнь простых российских солдат в Луганске на фоне продолжающегося конфликта на Украине

Автора статьи в National Interest Питер Ратленд посчитал документальный фильм Трофимовой, который так и не был показан на экранах, включая Торонто , канадское телевидение и Северную Америку в целом, инструментом России в информационной войне, хотя Трофимова уже несколько лет не имеет никакого отношения к телеканалу.

"Документальные фильмы, которые производит RT, являются частью интегрированной стратегии информационной войны, с помощью которой Россия стремится подорвать влияние Запада", - пишет Ратленд в своей статье "Из России с недоверием".

При этом автор критической статьи утверждает, что фильм, используя объективное изображение жизни российских солдат, якобы служит средством противодействия западным СМИ и формирует одностороннее восприятие российской армии.

Ратленд отмечает успешность фильма в привлечении зрителей со всех сторон политического спектра через создание "интригующего кликбейта без явной политической направленности".

"Эта тактика была умеренно успешной в привлечении аудитории как слева, так и справа, в западных странах и странах глобального юга", - пишет он.