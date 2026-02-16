https://ria.ru/20260216/napadenie-2074659078.html
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на продавцов в ТЦ
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на продавцов в ТЦ

Полицейские задержали мужчину, совершившего два разбойных нападения на продавцов павильонов в торговом центре в Москве, возбуждены уголовные дела о разбое
происшествия
москва
черкесск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
черкесск
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, совершившего два разбойных нападения на продавцов павильонов в торговом центре в Москве, возбуждены уголовные дела о разбое, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Отмечается, что фигурант под видом покупателя зашел в два павильона торгового центра на улице Менжинского. В одном случае, закрывая лицо шарфом и угрожая работнику салона сотовой связи ножом, он потребовал ключи от витрины с мобильными телефонами.
"Не дождавшись выполнения своих требований, нападавший попытался забрать выставочный образец смартфона, но антикражное устройств не позволило ему это сделать. Во втором эпизоде злоумышленник, сменив верхнюю одежду и надев медицинскую маску, угрожал ножом еще одному продавцу. Из кассы он забрал 65 тысяч рублей, после чего скрылся", - говорится в канале главка на платформе MAX
Полицейские задержали 28-летнего ранее судимого уроженца Черкесска
и изъяли у него часть похищенных денег и нож.
Возбуждены уголовные по статье "Разбой". Фигурант заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.