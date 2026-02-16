Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на продавцов в ТЦ
12:29 16.02.2026
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на продавцов в ТЦ
происшествия
москва
черкесск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия, москва, черкесск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Черкесск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, совершившего два разбойных нападения на продавцов павильонов в торговом центре в Москве, возбуждены уголовные дела о разбое, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Отмечается, что фигурант под видом покупателя зашел в два павильона торгового центра на улице Менжинского. В одном случае, закрывая лицо шарфом и угрожая работнику салона сотовой связи ножом, он потребовал ключи от витрины с мобильными телефонами.
"Не дождавшись выполнения своих требований, нападавший попытался забрать выставочный образец смартфона, но антикражное устройств не позволило ему это сделать. Во втором эпизоде злоумышленник, сменив верхнюю одежду и надев медицинскую маску, угрожал ножом еще одному продавцу. Из кассы он забрал 65 тысяч рублей, после чего скрылся", - говорится в канале главка на платформе MAX.
Полицейские задержали 28-летнего ранее судимого уроженца Черкесска и изъяли у него часть похищенных денег и нож.
Возбуждены уголовные по статье "Разбой". Фигурант заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Житель Санкт-Петербурга напал на продавца цветочного магазина на улице Композиторов в Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Петербурге мужчина украл из цветочного магазина деньги и букеты
17 февраля 2025, 16:59
 
ПроисшествияМоскваЧеркесскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Заголовок открываемого материала