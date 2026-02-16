ВСУ пытаются скрывать участие наемников в боевых действиях

ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские военные срывают с убитых иностранных наемников любые опознавательные знаки и уничтожают их документы при отступлении, рассказал РИА Новости командир отделения разведывательного батальона 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, действующей в составе группировки "Центр", с позывным "Мокей".

"Но никаких шевронов и документов. Все либо сорвано, либо сожжено. А мы были первыми, кто из наших зашел на эту точку – значит, это сами украинцы все уничтожили", – сказал Мокей.