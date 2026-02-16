Рейтинг@Mail.ru
Москвичи смогут предложить идеи по развитию сервиса "Моспитомец" - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:50 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/mospitomets-2074689861.html
Москвичи смогут предложить идеи по развитию сервиса "Моспитомец"
Москвичи смогут предложить идеи по развитию сервиса "Моспитомец" - РИА Новости, 16.02.2026
Москвичи смогут предложить идеи по развитию сервиса "Моспитомец"
Москвичи смогут предложить идеи по развитию городского сервиса "Моспитомец" в новом голосовании в проекте "Активный гражданин", сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T13:50:00+03:00
2026-02-16T13:50:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155148/10/1551481040_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_cd6ef50ac8766a5e9d270d82e3e70565.jpg
https://ria.ru/20260206/moskva-2073908425.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155148/10/1551481040_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_11b4681dc8c7ca332598fd9d231ecb93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Москвичи смогут предложить идеи по развитию сервиса "Моспитомец"

Москвичи смогут предложить идеи по развитию городского сервиса "Моспитомец"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошка
Кошка - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Кошка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Москвичи смогут предложить идеи по развитию городского сервиса "Моспитомец" в новом голосовании в проекте "Активный гражданин", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Москвичей приглашают принять участие в новом голосовании в проекте "Активный гражданин". Его подготовили для тех, кто планирует завести четвероногого друга или хочет поддержать бездомных животных. Благодаря этому голосованию горожане больше узнают о столичном сервисе "Моспитомец", который помогает животным из городских приютов обрести любящих хозяев, а также внесут вклад в его развитие... Особое внимание уделят городскому сервису "Моспитомец". "Активные граждане" оценят его функции - это подбор животных из городских приютов, возможность стать волонтером или участвовать в благотворительности, а также предложат свои идеи, которые могут быть учтены в следующих обновлениях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники расскажут, какие питомцы живут у них дома - от кошек и собак до грызунов и птиц, планируют ли завести животное и где предпочитают искать нового друга - в приютах, у заводчиков, через знакомых или на сайтах с объявлениями.
"Кроме того, в проекте "Активный гражданин" открыта викторина, посвященная "Моспитомцу". Участникам предстоит выяснить, какой инструмент на странице сервиса помогает подобрать животное по характеру, какие параметры можно задать в каталоге и сколько дней длится обязательный карантин для нового постояльца приюта", - уточняется в сообщении.
Также викторина расскажет о практических шагах для тех, кто решил взять четвероногого друга домой, и о том, сколько раз его навестить, чтобы принять взвешенное решение. Помимо этого, участники викторины узнают, чем занимаются волонтеры в московских приютах и кто может стать добровольцем.
Собаки в приюте для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Почти 300 животных из приютов Москвы нашли дом с начала года
6 февраля, 09:54
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала