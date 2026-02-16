Москвичи смогут предложить идеи по развитию сервиса "Моспитомец"

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Москвичи смогут предложить идеи по развитию городского сервиса "Моспитомец" в новом голосовании в проекте "Активный гражданин", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Москвичей приглашают принять участие в новом голосовании в проекте "Активный гражданин". Его подготовили для тех, кто планирует завести четвероногого друга или хочет поддержать бездомных животных. Благодаря этому голосованию горожане больше узнают о столичном сервисе "Моспитомец", который помогает животным из городских приютов обрести любящих хозяев, а также внесут вклад в его развитие... Особое внимание уделят городскому сервису "Моспитомец". "Активные граждане" оценят его функции - это подбор животных из городских приютов, возможность стать волонтером или участвовать в благотворительности, а также предложат свои идеи, которые могут быть учтены в следующих обновлениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники расскажут, какие питомцы живут у них дома - от кошек и собак до грызунов и птиц, планируют ли завести животное и где предпочитают искать нового друга - в приютах, у заводчиков, через знакомых или на сайтах с объявлениями.

"Кроме того, в проекте "Активный гражданин" открыта викторина, посвященная "Моспитомцу". Участникам предстоит выяснить, какой инструмент на странице сервиса помогает подобрать животное по характеру, какие параметры можно задать в каталоге и сколько дней длится обязательный карантин для нового постояльца приюта", - уточняется в сообщении.