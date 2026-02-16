https://ria.ru/20260216/moskva-2074654050.html
Шесть человек осматривают врачи после ликвидации пожара на севере Москвы
Шесть человек осматривают врачи после ликвидации пожара на севере Москвы - РИА Новости, 16.02.2026
Шесть человек осматривают врачи после ликвидации пожара на севере Москвы
Шесть человек осматривают медики после полной ликвидации пожара в административном здании на севере Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 16.02.2026
москва
россия
