Рейтинг@Mail.ru
Шесть человек осматривают врачи после ликвидации пожара на севере Москвы - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 16.02.2026 (обновлено: 13:14 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/moskva-2074654050.html
Шесть человек осматривают врачи после ликвидации пожара на севере Москвы
Шесть человек осматривают врачи после ликвидации пожара на севере Москвы - РИА Новости, 16.02.2026
Шесть человек осматривают врачи после ликвидации пожара на севере Москвы
Шесть человек осматривают медики после полной ликвидации пожара в административном здании на севере Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:10:00+03:00
2026-02-16T13:14:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074670598_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_c09e196f56e0b673c6405476de2d75ca.jpg
https://ria.ru/20260215/pozhar-2074562036.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074670598_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0b9717efaf1a4fd9f4e1bb6fc460a30e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Шесть человек осматривают врачи после ликвидации пожара на севере Москвы

Шесть человек осматривают врачи после полной ликвидации пожара в Москве

© АГН "Москва" / Денис ВоронинОперативные службы у здания хостела, где произошел пожар на севере Москвы. 16 февраля 2026
Оперативные службы у здания хостела, где произошел пожар на севере Москвы. 16 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Оперативные службы у здания хостела, где произошел пожар на севере Москвы. 16 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Шесть человек осматривают медики после полной ликвидации пожара в административном здании на севере Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар ликвидирован. Шесть человек осматривают медики", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что всего в входе тушения пожара спасены 16 человек.
Пожар в складских помещениях на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
На северо-востоке Москвы потушили крупный пожар
15 февраля, 21:15
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала