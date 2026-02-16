Рейтинг@Mail.ru
Мосбиржа перевела операции с валютной парой "доллар-рубль" в биржевой режим - РИА Новости, 16.02.2026
15:46 16.02.2026 (обновлено: 16:07 16.02.2026)
Мосбиржа перевела операции с валютной парой "доллар-рубль" в биржевой режим
Мосбиржа с понедельника перевела операции с валютной парой "доллар-рубль" в биржевой режим, сообщили на торговой площадке. РИА Новости, 16.02.2026
экономика, сша, московская биржа, национальный клиринговый центр (нкц)
Экономика, США, Московская биржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ)
Мосбиржа перевела операции с валютной парой "доллар-рубль" в биржевой режим

Мосбиржа перенесла операции с валютной парой USDRUB из внебиржевого в биржевой

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Мосбиржа с понедельника перевела операции с валютной парой "доллар-рубль" в биржевой режим, сообщили на торговой площадке.
"Операции с валютной парой "доллар США-российский рубль" 16 февраля переносятся из внебиржевого режима OTCM в биржевой анонимный режим торгов CETS" — говорится в релизе.

Этот инструмент предназначен для управления валютной позицией и предоставит более широкому кругу участников возможность разрабатывать торговые и арбитражные стратегии между доступными инструментами на валютную пару USDRUB при переводе торговли в биржевой режим.
Закрытие позиции в этом инструменте происходит посредством сделки противоположного направления. При этом торговый результат фиксируют в рублях. Все сделки заключают с центральным контрагентом, также есть возможность кросс-маржирования и единого обеспечения для позиций на валютном и срочном рынках. Торговля новым инструментом доступна с 10:00 до 19:00 по московскому времени.
С 13 июня 2024 года из-за санкций против НКЦ и блокировки корсчетов расчеты по долларам с их использованием не проводят. Это включает зачисление и списание валюты, а также использование долларов, которые ранее были заблокированы на этих счетах, для обеспечения и выполнения обязательств, пояснила Московская биржа.
ЭкономикаСШАМосковская биржаНациональный клиринговый центр (НКЦ)
 
 
