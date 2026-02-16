Мосбиржа перевела операции с валютной парой "доллар-рубль" в биржевой режим

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Мосбиржа с понедельника перевела операции с валютной парой "доллар-рубль" в биржевой режим, сообщили на торговой площадке.

« "Операции с валютной парой "доллар США-российский рубль" 16 февраля переносятся из внебиржевого режима OTCM в биржевой анонимный режим торгов CETS" — говорится в релизе.

Этот инструмент предназначен для управления валютной позицией и предоставит более широкому кругу участников возможность разрабатывать торговые и арбитражные стратегии между доступными инструментами на валютную пару USDRUB при переводе торговли в биржевой режим.

Закрытие позиции в этом инструменте происходит посредством сделки противоположного направления. При этом торговый результат фиксируют в рублях. Все сделки заключают с центральным контрагентом, также есть возможность кросс-маржирования и единого обеспечения для позиций на валютном и срочном рынках. Торговля новым инструментом доступна с 10:00 до 19:00 по московскому времени.