Россиян предупредили о возможном дефиците меда

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Погодные условия в основных медоносных регионах РФ, а также неурожай меда могут привести к его дефициту в России, сообщили РИА Новости в "Руспродсоюзе".

"В текущем сезоне ранние сорта меда-сырья (каштановый, акациевый) на рынке закончились значительно быстрее обычного; различные сорта цветочного разнотравья, как правило доступные до весны, находились в большом дефиците уже к Новому году, гречишный - может закончиться уже в феврале", - говорится в сообщении.

В " Руспродсоюзе " также рассказали о неурожае и погодных аномалиях в медоносных регионах. "Засуха в одних регионах, избыток осадков в других, нестабильность в период цветения медоносов, возвратные заморозки и просадки по ключевым медоносам", - перечислили там.

По данным ассоциации, торговые сети не принимают минимальные корректировки отпускных цен вместе с подтвержденными расчетами себестоимости. Это вынуждает производителей прекращать отгрузки по убыточным ценам.