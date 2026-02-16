Рейтинг@Mail.ru
10:02 16.02.2026
Россиян предупредили о возможном дефиците меда
Погодные условия в основных медоносных регионах РФ, а также неурожай меда могут привести к его дефициту в России, сообщили РИА Новости в "Руспродсоюзе". РИА Новости, 16.02.2026
Россиян предупредили о возможном дефиците меда

РИА Новости: "Руспродсоюз" предупредил о возможном дефиците меда из-за неурожая

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПродажа меда на продовольственной ярмарке
Продажа меда на продовольственной ярмарке - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Продажа меда на продовольственной ярмарке. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Погодные условия в основных медоносных регионах РФ, а также неурожай меда могут привести к его дефициту в России, сообщили РИА Новости в "Руспродсоюзе".
"В текущем сезоне ранние сорта меда-сырья (каштановый, акациевый) на рынке закончились значительно быстрее обычного; различные сорта цветочного разнотравья, как правило доступные до весны, находились в большом дефиците уже к Новому году, гречишный - может закончиться уже в феврале", - говорится в сообщении.
В "Руспродсоюзе" также рассказали о неурожае и погодных аномалиях в медоносных регионах. "Засуха в одних регионах, избыток осадков в других, нестабильность в период цветения медоносов, возвратные заморозки и просадки по ключевым медоносам", - перечислили там.
По данным ассоциации, торговые сети не принимают минимальные корректировки отпускных цен вместе с подтвержденными расчетами себестоимости. Это вынуждает производителей прекращать отгрузки по убыточным ценам.
"Такая ситуация создает риски дефицита меда на полках сетей, роста фальсификата меда, особенно в низких ценовых сегментах, а также ухода с рынка добросовестных производителей. За последний год с рынка уже ушли два заметных переработчика меда", - подчеркнули в "Руспродсоюзе".
ЭкономикаРоссияРуспродсоюз
 
 
